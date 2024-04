Estrenos en cines: terror, aventuras felinas y EE.UU. en una nueva guerra civil

Tres nuevas películas llegan hoy a cines de Paraguay, entre las que destaca el drama Guerra civil, la nueva película del cineasta Alex Garland, guionista de aclamadas películas como Exterminio (2002), Sunshine (2006) o Dredd (2012) y director de Ex Machina (2015) o Aniquilación (2018).

La película trascurre en un futuro inmediato en que los Estados Unidos se encuentran hundidos en una sangrienta guerra civil, y sigue a un grupo de periodistas que recorren el país para reportar sobre el conflicto.

El elenco del filme incluye a Kirsten Dunst (El poder del perro), Wagner Moura (Narcos), Cailee Spaeny (Priscilla), Stephen McKinley Henderson (Duna) y Nick Offerman (The Last of Us).

Otra novedad de relevancia en la semana es la película de terror Abigail, lo nuevo del dúo de directores conformado por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, realizadores de Boda sangrienta (2019) y las dos últimas entregas de la saga Scream (2022 y 2023).

La película sigue a un grupo de criminales que secuestran a la hija de un mafioso para exigir un pago millonario por su liberación. Sin embargo, descubren con horror que la niña es un letal ser vampírico.

Protagonizan Melissa Barrera (Scream 6), Dan Stevens (Godzilla y Kong: El nuevo imperio), Alisha Weir (Matilda: El musical), Kathryn Newton (Ant-Man and the Wasp: Quantumania), Kevin Durand (Locke & Key), Angus Cloud (Euphoria) y Giancarlo Esposito (Better Call Saul).

Finalmente, también se estrena hoy la película animada Un gato con suerte, sobre un gato mimado que descubre que ha perdido sus nueve vidas y pide a un ser sobrenatural la oportunidad de volver a la vida y vivirla de una mejor forma.

Alternativos

Además de esos tres estrenos, continúa el lanzamiento en cines de la cuarta temporada de la serie religiosa estadounidense The Chosen, sobre la vida de Jesús, con el lanzamiento este jueves en varias salas del país de los episodios 7 y 8.

Cinemark, por su parte, tendrá en los próximos días en proyección la grabación de la gira Agust D del cantante surcoreano Suga, integrante del mundialmente exitoso grupo BTS.

Además, entre este jueves y el próximo miércoles Cinemark presentará el festival Anime Matsuri, con proyecciones de seis películas animadas japonesas: El tiempo contigo, One Piece Red, One Piece Gold, One Piece Stampede, El niño y la garza y Demon Slayer: Rumbo al entrenamiento de los pilares.

Y por último, también desde hoy y hasta el 1 de mayo, se presentará en esos cines un reestreno de todas las películas de Mi villano favorito y Minions.