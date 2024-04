Venta de terrenos en costanera de Asunción: concejal insiste en que comuna presente un plan estratégico

Ante las dudas que se generan por la propuesta del jefe comunal asunceno, Óscar “Nenecho” Rodríguez de venta de terrenos en la costanera, el concejal municipal Pablo Callizo (PPQ) criticó, porque primero se debe pensar en el propósito a futuro para la zona que se quiere vender. “En audiencias públicas sería bueno preguntar a la gente donde pueden colocar bares y también que el sector inmobiliario presente sus proyectos”.

Lamentó que no haya una inversión para aprovechar el terreno, pues la zona no garantiza seguridad ni que la gente vaya a fijar residencia. “No estoy de acuerdo con el simple hecho de vender para que no se invada. Hay cálculos que dicen que una parte se puede vender a U$S 11 millones de dolares, pero si se hace un refulado y hay condidiones el valor puede subir a U$S 72 millones. A futuro con planes estrátegicos, el ingreso por la venta puede ser mayor”.

Puntualizó en la falta de planificación para desarrollar la costanera de un punto a otro y en etapas, para evitar inconvenientes de inseguridad.

“Lo importante es saber leer la situación de cuándo los sectores sur y norte pueden ser polos de desarrollo”, finalizó.