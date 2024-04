Bosque San Vicente: Fiscalía se constituye ante inminente tala de 77 árboles

La lucha vecinal continúa en el barrio San Vicente, de Asunción, donde los habitantes desean salvar 77 árboles que serían talados en un terreno ubicado sobre Félix Bogado y 21 Proyectada para la construcción de un supermercado mayorista. Los vecinos afirman que se trata de un bosque urbano.

Lea más: Ante inminente construcción de supermercado, vecinos se manifestarán en defensa de bosque San Vicente

Hoy se constituyó un equipo de la Unidad Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente a cargo de la fiscala Lisa Martínez, pero ella no pudo asistir debido a que estaba en audiencia. Los funcionarios llevaron a cabo la medición del terreno y labraron acta, datos que serán utilizados para la investigación.

Rosa Vacchetta, líder vecinal, explicó que habían hecho la denuncia a la Fiscalía del Medio Ambiente ya que sostienen que el terreno lleno de árboles cuenta con 10.132 m2, según la Dirección de Catastro Nacional. Esto lo convierte en un bosque urbano, según la Ley de Deforestación Cero. Los bosques urbanos no pueden ser talados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, en los papeles del proyecto presentado para la construcción del supermercado, aseguran que el terreno tiene solo 9.472 m2, y en el expediente municipal figuran 9.712 m2. Según Vacchetta, los que lideran el proyecto han hecho figurar que tienen menos metros cuadrados para no cumplir la ley.

Lea más: Municipalidad de Asunción autorizó tala de 77 árboles para construir un supermercado

Por otra parte, Vacchetta dijo que en el expediente se hace figurar que no existen cauces hídricos cerca, para no atenerse a la Ley de Cauces Hídricos, pero hay un arroyito cerca. En paralelo, los vecinos han presentado una acción de amparo en el Poder Judicial, del que aún no han tenido respuesta.

El supermercado se proyecta en un terreno de la Caja de Jubilaciones de la ANDE, sobre un contrato de arrendamiento a 20 años. La Municipalidad de Asunción, administrada por Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), ha dado permiso al derribo de 77 de los más de 100 árboles en el sitio.

Proyecto de expropiación del bosque San Vicente

La Cámara de Diputados incluyó en el orden del día de su sesión ordinaria del miércoles el tratamiento del proyecto de expropiación de este predio en litigio en barrio San Vicente, según indicó una de las proponentes de la iniciativa, diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario).

Lea más: Tala de 77 árboles: presentaron amparo y proyecto de expropiación del bosque San Vicente

Según refirió, como punto 14 se prevé el tratamiento del proyecto de ley “que declara de interés social y expropia a favor de la Municipalidad de Asunción, las Fincas N° 24.194 y Nº 24.786, con cuentas catastrales Nº 12-0274-17 al 25 y 12-0274-41 al 50, del distrito de San Roque de la Capital”, firmado por Ortega y el diputado cartista José Rodríguez, ambos de Capital.

No obstante, mañana será clave para saber si efectivamente se tratará, ya que dependerá que emita dictamen la comisión de Desarrollo Social, Población y Vivienda, que fue un requisito previo indispensable establecido tras el escándalo de los “ocupantes vip” en Presidente Hayes.