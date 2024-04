Corte deja firme la condena de 10 años de cárcel para Roque Pyguasu

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), conformada por los ministros Manuel Dejesús Ramírez Candia, María Carolina Llanes Ocampos y Luis María Benítez Riera, rechazaron un recurso extraordinario de casación planteado por la defensa de Roque Jacinto González Almirón, conocido en el mundo del hampa como Roque Pyguasu, con lo que su condena de 10 años, impuesta por la SD N° 72 por un Tribunal de Sentencias de Cordillera, quedó firme.

El abogado defensor de Roque Pyguasu, Merardo Román, había apelado la sentencia SD N° 72 del 23 de mayo de 2023. El incidente fue atendido por un Tribunal de Apelación de Cordillera, que a su vez confirmó el fallo de primera instancia a través de su Acuerdo y Sentencia (AS) N° 42, el 20 de octubre de 2023. La defensa accionó nuevamente contra esta resolución, y esta vez fue la Corte la que resolvió.

Lea más: Condenan a 13 años de prisión al “célebre” asaltante Roque Pyguasu

El defensor de Roque Pyguasu señaló que en la sentencia se cometió un error in cogitando (la resolución no está fundamentada de forma suficiente) y por ende también se cometió un error in iudicando (error en la aplicación de la norma), los cuales “ponen en evidencia los vicios de nulidad absoluta, de logicidad, a consecuencia de una incorrecta interpretación del hecho”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Así también sostuvo que “la condena de 10 años de privación de libertad, a su criterio de manera exacerbada y sostenida sobre un incorrecto proceso lógico de interpretación del hecho”.

Lea más: Roque Pyguasu y su banda se burlan de la Policía con escandalosa fuga

Ministra aclaró circunstancias para presentar recurso

La ministra Carolina Lllanes señaló en su turno que el recurso extraordinario de casación, según lo establece el artículo 477 del Código Procesal Penal (CPP), se podrá plantear contra las Sentencias Definitivas del Tribunal de Apelaciones o contra aquellas decisiones de ese tribunal que pongan fin al procedimiento, extingan la acción o la pena, o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena.

Añadió que “Las resoluciones impugnables a través del recurso de casación, independientemente de su forma (S.D. o A.I.), son aquellas que contienen una decisión sobre el fondo del caso (condena o absolución) o las que sin contener un pronunciamiento sobre el fondo igualmente conllevan la conclusión o cierre del procedimiento y por lo tanto, gozan de eventual aptitud para adquirir eficacia de cosa juzgada (sobreseimiento definitivo, decisiones sobre la prescripción, extinción de la acción, desestimación de la denuncia entre otras)”.

A su turno, el ministro Luis María Benítez Riera se adhirió a las opiniones de sus colegas Manuel Ramírez Cándia y Carolina Llanes.

Lea más: Imputan a supuestos cómplices de Roque “Pyguasu” por dos asaltos consecutivos a la misma familia

Roque Pyguasu, condenado por robo agravado

En un juicio oral y público en un Tribunal de Sentencia de Cordillera, Roque Jacinto González, alias Roque Pyguasu, fue condenado a 10 años de prisión por el hecho punible de robo agravado. En el mismo caso también fue condenado Diego Rubén Duarte, pero a 12 años de cárcel. El Ministerio Público estuvo representado por la fiscala de Eusebio Ayala, María Lucía González.

Durante las jornadas de juicio se demostró que los hoy condenados habían ingresado en abril de 2021 a un domicilio particular de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera, junto con otras personas que portaban armas de fuego. De dicho sitio se alzaron con dinero, aparatos electrónicos y vestimentas de las víctimas, así como celulares y otros elementos.

Lea más: Recapturan a Roque Pyguasu en la frontera cuando retornaba del Brasil

En la investigación del caso se pudo rastrear uno de los celulares que había sido sustraído de una de las víctimas mediante el sistema de GPS. El teléfono fue ubicado en Escobar, departamento de Paraguarí. En el sitio, la comitiva fiscal y policial procedió a allanar tres viviendas, una de ellas era alquilada por Roque González, donde se hallaron varias evidencias. En la segunda vivienda se hallaron objetos personales de los afectados, los cuales fueron recuperados.

Roque Pyguasu cuenta con otra condena encima, de 13 años de prisión, por haber organizado el robo de G. 150 millones en un atraco perpetrado en 2021 en la ciudad de Itá.