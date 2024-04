“La Corte tiene que salvaguardar libertades y garantías”, dice abogado de Kattya González

Este jueves, el abogado Robert Maciel González, hermano y representante legal de Kattya González, habló en ABC TV, sobre lo resulto por los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) César Diesel, Víctor Ríos y Gustavo Santander, quienes dieron trámite a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la exsenadora en contra de la resolución de la Cámara de Senadores, por la cual se decidió su pérdida de investidura.

“Lo que pasó es muy importante porque la Corte dijo esta que esta presentación no solamente reúne todos los requisitos formales, sino que tiene la suficiente entidad como para que la Corte se involucre en el planteo”, indicó.

Agregó, que ahora “la pelota queda en la cancha de la Corte” y sea cual sea la decisión final, esto se convierta en un punto de inflexión para que la máxima instancia judicial se convierta en un contrapeso y contralor de la clase política.

“Lo que está pasando en nuestro país es grave. Hay una situación política por no decir una crisis directamente que amerita que todos aquellos poderes que ejercen el cogobierno se involucren con un poquito más de intensidad”, reflexionó.

“Acá el juego estaba siendo monopolizado por los dos poderes eminentemente políticos, el Ejecutivo y sobre todo el Legislativo, a través de los senadores”, cuestionó.

Estamos a tiempo de evitar excesos, afirmó Maciel.

En otro momento, Maciel González sostuvo que la Corte Suprema de Justicia deber ser quien garantice en poner límites al poder que ejerce el sector político.

“La Corte tiene que salvaguardar libertades y garantías, no le está diciendo a la política, ustedes no pueden hacer eso, si no pueden hacerlo, pero respetando determinados derechos, determinadas garantías, las reglas de juego, en un Estado de derecho”, puntualizó.

“Si no le paramos el carro a quienes están jugando un partido autoritario, realmente las cosas se van a complicar y mucho”, remarcó.

“Hoy estamos todavía a tiempo para activar los filtros que están previstos dentro del sistema para evitar los excesos y esperamos que la Corte que tiene la alta responsabilidad de ser el último bastión de nuestras libertades finalmente desarrolle un criterio republicano, en defensa de nuestros derechos y garantía cuanto menos en beneficio de su independencia”, finalizó.