Video: César Gonzalo, el comentarista deportivo más joven del país

César Gonzalo López Morel es hijo de un funcionario del Ministerio Público, César López, y de la presentadora de festivales y eventos sociales Fátima Morel Roa. Actualmente, está en el séptimo grado en el Colegio Nacional Defensores del Chaco y además de jugar y divertirse como un niño normal, de su edad, es el comentarista oficial del programa de RK Deportes que se emite por Radio Capiibary FM de esta ciudad.

César Gonzalo es considerado como el comentarista deportivo más joven de nuestro país. El mismo es acompañado en el programa o en la cobertura deportiva por Oscar Franco y Gustavo Brizuela, este último funge de relator de los encuentros de fútbol de la zona.

Oscar Franco, director del programa RK Deportes, comentó que el mismo padre de César fue quien le pidió para hacer el programa deportivo con su hijo. Fue en el 2022, durante el último mundial de fútbol de Qatar.

Franco comentó que su joven compañero maneja perfectamente las estadísticas, los jugadores de todas las selecciones participantes de aquel mundial, o sea es un estudioso del fútbol mundial y desde aquella vez trabajan juntos.

Ahora ya van un año y cuatro meses de trabajo juntos.

El radialista dijo que es admirable cómo conoce de fútbol este niño y que será uno de los grandes del periodismo deportivo nacional.

Los resultados de la última fecha de Gobernador Rivera

Los resultados de la última fecha, correspondiente a la primera fecha de la segunda rueda que se jugó entre el sábado y el domingo último, fueron los siguientes:

El 16 de Mayo jugando de local en el estadio Víctor González Acosta superó por 2 a 0 al Atlético Independiente;

Sport San Juan goleó al Atlético Juventud 4 a 0

25 de Enero goleó a 13 de Junio por 5 a 0

30 de Agosto tampoco tuvo piedad por el 4 de Noviembre y le ganó 4 a 1

Gremio Sport Club superó 5 a 2 al Sportivo San Carlos.

Segunda fecha de la segunda rueda

Los partidos programados para este fin de semana. Atlético Juventud vs 16 de Mayo, mañana sábado en el estadio Víctor González Acosta; El Atlético Independiente el domingo recibe en su estadio al Sport San Juan.

También mañana en el estadio del Independiente juegan 13 de Junio vs. 4 de Noviembre. El mismo día 30 de Agosto vs 25 de Enero en el estadio Víctor González Acosta y Sportivo San Carlos vs 3 de Febrero en la compañía San Carlos el día domingo.