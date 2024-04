En Tacuatí toman escuela para exigir rubros y apertura de grado

En el asentamiento campesino del distrito de Tacuatí, departamento de San Pedro, la comunidad educativa de la escuela 12 de Junio reclama rubros y apertura oficial del noveno grado.

Ante la nula respuesta a las gestiones realizadas, se ven obligados, como último recurso, a movilizarse para garantizar el estudio de los niños y adolescentes.

Denunciaron que algunos docentes ganaron el concurso y dejaron la casa de estudios llevando sus rubros, que no se reponen; también “desapareció” el rubro de la dirección.

Además afirman que el director de educación departamental Odón Duarte autorizó verbalmente la apertura del noveno grado, con la promesa de que se formalizaría oficialmente en poco tiempo, por lo que cinco docentes iniciaron el año lectivo haciendo patria, sin rubro.

Pero pese a las gestiones, no se concreta la apertura oficial y menos se otorgan los rubros.

La comunidad educativa decidió paralizar las actividades educativas y tomar la institución. “Pedimos rubros y resolución de apertura del noveno grado, muchas veces nos vamos y nos mienten desde la Dirección departamental”, dijo Carmen Sosa, madre de familia.

En Tacuatí toman escuela por tiempo indefinido

“Seguiremos por tiempo indefinido; mientras que no cumplan con nosotros, no vamos a retroceder. Tomamos la decisión de no irnos más junto a las autoridades, mucho gastamos en visitar y buscar solución, pero solo mienten”.

“Por eso cerramos la escuela y vamos a esperar respuestas acá”, dijo Librado González, padre de familia.

El director de la casa de estudios, José Díaz, cuenta que registran 120 alumnos desde el inicial al noveno grado. “Este año comenzamos el noveno grado, por orden del director departamental; somos cinco docentes que trabajamos sin rubro y hasta ahora no tenemos resolución de la apertura oficial, se prometió, pero no se cumplió”, dijo.

La institución más cercana dista unos 10 km, y es muy complicado que los alumnos se trasladen. Exigen que se cumpla con lo prometido y se garantice el estudio de los niños de la zona.

En el departamento de San Pedro abundan los problemas en educación, falta de muebles, infraestructuras, y este año la falta de reposición de rubros.

Así también la falta de interés de las autoridades motiva la movilización constante de las comunidades educativas para reclamar y buscar garantizar la educación.