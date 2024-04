Relato de película de como una mujer se defendió de un supuesto violador serial en Coronel Oviedo

Un supuesto violador en serie ingresó en la 4:20 de la madrugada del viernes a una vivienda ubicada en el barrio Calle Hovy de esta localidad, y con arma de fuego y puñal intentó abusar sexualmente de una joven madre frente a su hija de dos años. La mujer se defendió, cuerpo a cuerpo, y logró espantar a su agresor.

El supuesto violador en serie esperó que la mujer quede sola en la vivienda

La víctima relató que a las 4:00 de la mañana del viernes 26 de abril pasado, su esposo la despertó para avisarle que iba a su lugar de trabajo y que se levantara a cerrar la puerta ya que quedaría sola con su pequeña hija de dos años.

Tras cumplir con el pedido de suesposo, volvió a su habitación a dormir y después de unos 20 minutos se despierta a causa de un ruido y al abrir la puerta de su habitación se encuentra con un hombre robusto con abrigo, tapabocas, kepis , guantes y un pantalón vaquero, vestido todo de negro, quien rápidamente la agarró de la ropa y del cuello, le apretó contra la pared y le intimidó con palabras en guaraní: “eñetranquiliza porândema o rojukata ndeve ha ne membykuña`ipe “, " ndaipori hina la nde defende arã” (tranquilízate bien nomás o te mato a vos y a tu pequeña hija, no está nadie para defenderte).

Al terminar sus palabras, la tiró al piso, se subió sobre ella y le tocó los senos, rebuscando su ropa interior y lamiéndome la cara de una pasada.

La víctima relató que por un momento quedó helada y sin ninguna reacción. Posterior al hecho, sintió entre sus piernas la erección del hombre y a patadas pudo golpearlo en su parte íntima, situación que obligó al violador a apartarse momentáneamente.

La mujer logró ver la cara de su agresor y un tatuaje en la mano derecha

La mujer siguió relatando que, casi al instante cuando intentó levantarse, el hombre le vuelve a agarrar del cabello y la tira nuevamente al piso tratando de sostenerla, pero la víctima logró romperle el tapabocas y ve el “rostro de un animal”.

Casi de inmediato agarró el uniforme de su marido y trató de cubrirse la cara. En ese interín la joven le propino varios golpes de puño y el agresor sacó un revólver de su cintura y le apuntó a la cara.

La mujer notó que la luz pasaba por el tambor del arma de fuego y se percató de que no estaba cargada. Se abalanzó sobre el sujeto y logró despojarlo de su revólver, interín en que visualizó un tatuaje entre sus dedos, pulgar e índice, de la mano derecha.

La mujer le propinó una profunda herida de arma blanca

Siempre según la víctima, el hombre volvió a sujetarla y al percatarse que con golpes de puños no lograría zafarse, le propinó un cabezazo y así lo echó sobre una meza de hierro. El supuesto violador en serie sacó un puñal de su cintura y se abalanzó sobre la mujer e intentó apuñalarla, pero el arma blanca se le escapó de la mano al malviviente y cayó al lado de la mujer.

Fue cuando ella tomó el cuchillo y le propinó una profunda puñalada en el pecho, lado derecho, y el hombre da unos pasos hacia atrás y le dice “mba’eiko la ejapova nde puta guagui, ko’anga rae la rojukata (que es lo que hiciste, ahora con más razón te voy a matar).

En ese momento, la mujer corrió rápidamente a su habitación donde se encontraba su hija de 2 años, llorando y viendo la terrible escena. La mujer cerró la puerta y echó un ropero de madera para evitar que el violador en serie abra e ingrese.

La víctima llamó 19 veces al sistema 911, pero nadie acudió a su auxilio. Después llamó a sus padres quienes viven a unos dos kilómetros del sitio, quienes rápidamente llegaron y socorrieron a la víctima y su hija. Las llevaron a la madre e hija hasta el hospital regional de esta ciudad.

Vive en zozobra y pide justicia

“Mi agresor sigue libre y yo estoy en zozobra, con miedo al monstruo que me espera afuera para lastimarme. Hoy pido que pague, que se haga justicia, él sabía lo que hacía, sabía dónde vivía, no quería robar, me quería violar y hoy me cuesta tanto vivir así que me animo a contarles para que estén alerta”.

“Si tienen información, que nos ayude a meterlo a la cárcel y si argumentan que está mal de la cabeza que esté en el neuropsiquiátrico para que no lastime a más mujeres de Coronel Oviedo y de todo el Paraguay”, sostuvo.

“Hoy yo solo tengo heridas en el cuerpo que sanarán, pero a las demás mujeres a quienes pudo coaccionar quien las sana. Yo misma me siento sucia, con asco, con temor y eso no es vida. Las mujeres merecemos ser libres y vivir tranquilas sin temor de estar a merced de un violador”.

Identifican al supuesto violador en serie

La policía identificó al principal sospecho del hecho y se trataría de, José Asunción Gavilán González, apodado José Travesti, de 32 años, quien cuenta con antecedentes penales por hurto año 2008; hurto y reducción año 2018; reducción y asociación criminal año 2018 y con orden de captura pendiente, por robo agravado en el año 2020, tres casos de robo agravado en el año 2022, hurto agravado en el año 2021, en 2022 y 2023, robo agravado y coacción sexual año 2023.

La policía realizó varios allanamientos en Coronel Oviedo, pero hasta el momento no pudieron dar con el supuesto violador en serie.