Carta de Nenecho: Intendente pide tiempo a bancos para pagar deuda municipal con venta de costanera

La administración del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-Cartista), se ha empecinado en negar que la municipalidad se encuentre en mal estado financiero, pese incluso a que cada año las rendiciones de cuenta demuestran menos inversión física y gran gasto en salarios.

No obstante, en un mensaje de la Intendencia dirigido a la Junta Municipal de Asunción la semana pasada, se incluyeron cartas de Óscar Rodríguez al Banco Continental Saeca y a GNB Saeca, donde pide más tiempo para pagar su deuda, prueba de la verdadera situación.

Nenecho hizo 2 préstamos de G. 240.000 millones para pagar salarios

En una de las cartas, fechada el 3 de abril de este año, se hace referencia al préstamo por déficit temporal de caja otorgado en el 2023 por el monto de G. 120 mil millones. Este dinero se ha utilizado para el pago de salarios los 9.000 funcionarios municipales.

La comuna se había comprometido a pagar la deuda al banco a partir de febrero de este año, en 12 cuotas, con el 10,45% de interés. Pero, en la nota se pide el “diferimiento del pago de las cuotas 4, 5 y 6 del préstamo contraído”. La otra carta se refiere al otro préstamo, también por G. 120 mil millones.

En el texto dirigido al banco, se dicta: “Es importante mencionar que la institución se encuentra realizando una reestructuración de los recursos financieros (...) esta reingeniería se da en el marco del Proyecto de Ordenanza que modifica el Plan Regulador de la Franja Costera, el cual permitirá dotar al municipio de mayores recursos financieros con origen Financiamiento 30 Recursos Institucionales”.

De esta manera, el intendente asunceno, Óscar Rodríguez, acepta que ya no tiene capacidad de pago de los préstamos hechos para salarios y que espera pagar deudas con la venta de tierras de la Costanera asuncena.

Esta venta se está gestando en el marco del nuevo Plan Maestro de la Costanera, en estudio en la Junta Municipal, o sea, ni siquiera se está ejecutando todavía y, por ende, aún no deberían estar en venta los inmuebles. La nota explica que el cronograma de “optimización” está fijado para los meses de julio y agosto de este año.

“Nenecho fundió la municipalidad”

El concejal Álvaro Grau (PPQ), quien dio a conocer el mensaje con la nota, criticó: “Él mismo le dice a los bancos que lo esperen hasta agosto, porque está en un plan de reingeniería interna en el que piensa hacerse de dinero con la venta de tierras”.

Aclaró que nadie está en contra de la venta de tierras en la costanera, pero que estas deben realizarse para luego llevar a cabo inversiones y no para pago de gastos comunes como salarios. El dinero debería usarse para el desarrollo de la Costanera.

Grau explicó que el mensaje remitido a la Junta es un pedido de permiso a la Junta para diferir el préstamo. “Nenecho pidió permiso a la Junta para no pagar 3 cuotas de un crédito que había sacado el año pasado que era de G. 240.000 millones para pagar gastos corrientes, o sea salarios. ¿Qué nos demuestra eso? Que el intendente municipal no solamente viene sacando préstamos para sacar otros préstamos, sino que ahora los préstamos que está sacando no los está pudiendo pagar”, dijo.

“Veníamos diciendo hace años. Está fundiendo financieramente a la Municipalidad y no se quiso escuchar. Siempre han dicho que soy opositor y oportunista, pero esta es la realidad”, agregó el edil. “De 12 cuotas que tenía que pagar el intendente, en la cuarta cuota ya no puede pagar”, sentenció.

Nenecho venderá costanera para “tapar desfalco”, dice concejal

Por otra parte, Grau criticó que el intendente lleva a la ciudad a un endeudamiento extremo y que ello no se ve reflejado en obras de la ciudad. “Hay plazas que están en abandono. En el centro solo dos obras iniciaron en plazas y están abandonadas por falta de pago”, explicó. “Evidentemente lo que están haciendo con el dinero es una gran bicicleta”

“Crédito acá, crédito allá, obras paradas, intereses pagados al santo cohete, baja ejecución en obras y, además, en puerta un remate de tierras públicas para tapar el desfalco”, dijo. “No hay plata para nada. Nenecho fundió la Municipalidad”, añadió.

Finalmente, criticó que la Intendencia no responde a sus pedidos de informe sobre el tema, por lo que ha realizado un pedido de acceso a la información pública.

En la última rendición de cuentas se puede ver la falta de ejecución en obras (solo 14%) y el alto gasto en salarios (85% de los tributos). La comuna había terminado el año 2023 con una deuda flotante de G. 118 mil millones. Ahora la Junta estudia pedido de una emisión de bonos por 51 millones de dólares.