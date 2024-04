Raúl Benítez: “Espero que sea un exabrupto más de Yamil Esgaib y no el deseo de la bancada HC”

Yamil Esgaib, diputado colorado cartista calificó hoy a la prensa de “patota que viene acá a tratar de coaccionar y violentar esta Cámara” y solicitó que se respete la “libertad de responder o no a preguntas”. Esto, luego de haber violentado a las periodistas Fiona Aquino de ABC Color y Rocío Pereira de Telefuturo cuando le hacían preguntas sobre su “nepobaby”. Parlamentarios de la oposición esperan que esta “idea” no provenga de toda la bancada de Honor Colorado.

Raúl Benítez diputado por el Partido Encuentro Nacional (PEN) manifestó que teniendo en cuenta los antecedentes por parte de los miembros de la bancada HC, no le extrañaría que acompañen tan descabellado pedido de atentar de nuevo contra la prensa limitando su trabajo.

“Como se sienten tan impunes, como la justicia no actúa y la Fiscalía no obra respecto a los integrantes de la bancada de Honor Colorado, ya lo único que les incomoda son los opositores dentro de la Cámara y los medios de prensa”, indicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Diputados: Yamil Esgaib pide “reglamento” contra la “patota” de la prensa

Agregó que Honor colorado busca amedrentar, censurar, meter miedo, controlar, limitar y tener la casa como se les antoja, poniendo “mano dura” donde se vean afectados sus intereses.

No descarta que Esgaib tenga una línea propia y que su bancada esté conspirando en su contra, ya que a su criterio, no es un movimiento de fiar, porque no tiene códigos ni palabra.

“Es un movimiento que se maneja verticalmente y si la orden viene se hace. Es por eso que el criterio de muchos colegas no es el que prevalece”, analizó.

Sin garantías

También habló respecto al “plan” de sacar a la diputada Rocío Vallejo de su banca y asegura que ningún parlamentario de ambas cámaras cuenta con garantías.

“De acuerdo a cómo amanezcan o consuman los que dan la orden se van a ir dando las decisiones políticas de quien se va o quién queda dentro de la Cámara”, indicó.

Dijo que en el “quincho” se toman las decisiones que Santiago Peña debe acatar por estar sometido hasta ese nivel.