Diputados: Yamil Esgaib pide “reglamento” contra la “patota” de la prensa

Durante la sesión de hoy en la Cámara de Diputados, el legislador Yamil Esgaib (ANR, HC), quien la semana pasada protagonizó un nuevo incidente violento al agredir a dos periodistas, solicitó hoy un “reglamento en serio” para que se “respeten los espacios” y la “privacidad” de los legisladores.

El diputado cartista hizo referencia a “la patota que viene acá a tratar de coaccionar y violentar esta Cámara” y pidió que se respete la “libertad de responder o no a preguntas”.

Esas declaraciones llegan una semana después de que el diputado Esgaib, quien ya había sido sancionado por violencia verbal contra otras legisladoras, agrediera a las periodistas Fiona Aquino (de ABC Color) y Rocío Pereira (de Telefuturo) cuando estas le hacían preguntas sobre las denuncias de supuesto nepotismo y tráfico de influencias en torno a la contratación sin concurso de su hija Magida Esgaib en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El diputado Esgaib expresó “solidaridad” con legisladores como los senadores Patrick Kemper y Orlando Penner, quienes renunciaron a los partidos de la oposición con los que llegaron al Congreso y, en algunos casos, formalizaron sus traspasos al oficialismo cartista.

“No es el pensamiento de esta Cámara tratarlos de traidores y cobardes”, dijo y extendió su solidaridad también hacia sus compañeros en el movimiento cartista Honor Colorado, “que somos tratados de dictadores, gente que copamos todo, que lo único que sabemos hacer es andar por la calle pegando mujeres”.

“Solo por ser colorados y cartistas ya somos el diablo”

Pidió “dejar de conspirar y denigrar, denostar y desprestigiar a los colegas”.

Cuestionó la percepción de que “solo por ser colorados y cartistas ya somos el diablo” y afirmó que sufre ataques por parte de la prensa “por decir la verdad y defenderme un poco”.

“Pido disculpas por mi reacción, pero yo no le pegué a nadie”, agregó en referencia al incidente del pasado miércoles. “Señores dueños de periódicos y de televisión, yo no les ataco, no estoy para eso, jamás perseguí a nadie. Pido disculpas por mi carácter, pero jamás con mala intención (sic)”.

Agregó que “acá hay políticos que llegamos por el voto popular y a nadie se le debe echar”, a pesar de que Honor Colorado expulsó este año del Senado a la legisladora opositora Kattya González y mientras corren en el Congreso rumores de una intención cartista de hacer lo mismo con la diputada Rocío Vallejo.

ABC Color y la periodista Fiona Aquino presentaron la semana pasada ante el Ministerio Público una denuncia formal contra el diputado Esgaib por coacción, coacción grave y lesión corporal en ejercicio de funciones.