Mesa de trabajo para zanjar problemas del sistema penal y carcelario

La reunión entre los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) presdida por Luis María Benítez Riera, con el del Ministerio del Interior Enrique Riera y el fiscal general del Estado Emiliano Rolón tuvo lugar en el Palacio de Justicia. Posteriormente se integrarán al equipo los titulares de los ministerios de Justicia, Defensa Pública y Salud.

“Hemos solicitado una reunión con el pleno para hablar de los temas que nos ocupan, como ustedes saben la Policía es auxiliar de la justicia, en tanto y en cuanto la justicia pueda funcionar coordinamente tanto el sector que representa a la sociedad sostiene y acusa como los que juzgan, explicó a los periodistas el ministro del interior Enrique Riera, al término de la reunión” dijo el ministro del Interior Enrique Riera al término de la reunión.

Riera explicó que tienen temas puntuales que discutir y manifestó la intención de hacer hacer reuniones periódicas, con el objetivo de identificar los problemas estructurales de la justicia.

“Muchas veces no sabemos qué hacer con un adicto”

“Porque a veces abusamos de la prisión preventiva y se llenan las cárceles pero la gente quiere que sean detenidos. A veces la Policía los detiene como leen muchas veces y sin embargo son liberados, pero existe una visión constitucional y legal de garantías”, acotó.

“Muchas veces no se sabe qué hacer con un adicto. Antes se lo metía en una comisaría pero cuando viene el síndrome de abstinencia debería ser atendido por un profesional más allá de su conducta delictiva. La idea es recuperar a esos jóvenes para su familia y para su sociedad, o sea hay problemas que estamos tratando de resolver pero como Estado paraguayo, porque todos nosotros estamos de este lado y tenemos que, en vez de buscar culpables, encontrar soluciones y no acusarnos mutuamente: no, el juez le larga; o el fiscal no acusa; o la policía no lo detiene”, agregó.

Audiencias en la cárcel para agilizar causas de mujeres privadas de libertad

“En la circunscripción de Central tenemos un grave problema fundamentalmente de violencia doméstica, violencia intrafamiliar y este es un problema que preocupa mucho tanto a los organismos de seguridad como a la propia Corte Suprema, por eso he estado en contacto con el ministro de Justicia que será invitado a integrarse a esta mesa de trabajo, es una iniciativa sumamente plausible para poder coordinar las acciones de manera a poder obtener la mayor eficacia posible en la lucha contra estos problemas bastantes graves”, expresó por su parte, el ministro Eugenio Jiménez, superintendente de Central,

Jiménez destacó además que el ministro de Justicia Ángel Barchini le informó que el 72% de la población del correccional de mujeres Casa del Buen Pastor tienen procesos que corresponden a juzgados de Central.

Por esta razón, Jiménez pidió reactivar un convenio que permite dar mayor dinamismo a los procesos, con la constitución de jueces en el penal para realizar audiencias o la utilización de medios telemáticos para realizar la diligencia.

Sobre el punto, la ministra María Carolina Llanes destacó que se trata de un plan de depuración iniciado hace algunos años y que podría replicarse en otros centros penitenciarios.

“Y no solamente despoblar el sistema penitenciario sino que también finiquitar los procesos penales que tienen sometidas a estas mujeres que son cabezas de hogar, madres de familia y que tiene a sus hijos pendientes de estos procesos”, acotó.

“Lo que tenemos que encontrar es una solución de fondo a todo lo que estamos mencionando como hechos puntuales y hacer una reunión sumamente positiva, sumamente productiva y hay una gran voluntad de llevar adelante este encuentro de forma periódica para poder ir resolvieron los problemas que se presentan”, puntualizó Riera.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, expresó la intención de establecer una colaboración recíproca entre los actores involucrados y coadyuvar para asegurar el funcionamiento institucional de acuerdo con lo establecido en la Constitución Nacional.

Investigación con resultado preocupante

En la sesión de la Corte Suprema de Justicia, el ministro Víctor Ríos destacó la importancia de la iniciativa y comentó que el resultado de una investigación realizada por el Dr. Guillermo Sequeira, “Dinámicas Epidemiológicas de la Tuberculosis entre la prisión y la comunidad. Cómo el sistema penitenciario enfermo enferma al resto de la comunidad”.

“El resultado de esta investigación que se presentó en un conversatorio hace unos días aparece un elemento verdaderamente muy preocupante y por lo menos en mi caso nunca tuve la visión de esto. Y que es que se encontraron personas con tuberculosis que nunca estuvieron en un centro penitenciario pero siguiendo la trayectoria de la cepa, se comprobó que esa infección tuvo su origen en la Penitenciaría de Tacumbú”, señaló.

“Es decir, las cárceles no están aisladas de la sociedad, muchas personas visitan las cárceles, si no hay una buena política de epidemiología puede contagiarse y después, estas personas que visitaron estos centros penitenciarios contagian a ciudadanos y ciudadanas que nunca estuvieron en ningún centro penitenciario. Realmente es un aspecto muy importante y el título asusta pero más asusta la realidad. ”, explicó.

“Entonces, creo que cualquier medida y cualquier política que apunte a descomprimir la población penitenciaria es importante, obviamente cuidando lo más importante que es la seguridad y la integridad física de todos los ciudadanos y ciudadanas. El resultado asusta porque es una realidad que nos afecta a absolutamente a todos y todas”, concluyó Ríos.

Participaron en la reunión el presidente de la Corte Luis María Benítez Riera, así como los ministros Gustavo Santander Dans, Alberto Martínez Simón y César Diesel, además de los ministros ya mencionados.