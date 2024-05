Ante inacción policial y fiscal, joven madre denunció intento de abuso sexual

La joven madre había denunciado el caso en la Policía Nacional y los propios uniformados “le recomendaron” no hacer pública su situación para no “entorpecer la investigación”. La víctima se mantuvo en silencio todo este tiempo, pero ante la falta de respuesta por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía y el temor a que nuevamente sea atacada por los malvivientes, decidió denunciar públicamente su situación y pedir justicia por los diferentes casos registrados en la ciudad.

La mujer relató que en la madrugada del 14 de abril, regresaba en su motocicleta de su lugar de trabajo y al tomar la calle Teniente Fariña, del Barrio 12 de Junio de esta ciudad, fue interceptada por dos hombres con arma de fuego en mano y la obligaron a descender de su motocicleta; la despojaron de su teléfono celular y posteriormente uno de los desconocidos intentó raptarla para abusar sexualmente de ella. Ante la negativa y con la atenta mirada de algunos transeúntes, el hombre abandonó a la mujer.

“Uno de los malvivientes me sacó el teléfono celular y rápidamente abandonó el sitio, mientras que el otro me tenía apuntada el arma de fuego y me exigía que le acompañe a otro sitio para mantener relaciones sexuales con él a cambio de devolverme mis pertenencias. Yo le dije que tenía un hijo de 4 años a quien mantener y que no me haga nada, pero el hombre insistía que no le importaba mi situación y que me iba a matar si me negaba. Después de 15 minutos de tenerme apuntando con su arma de fuego, le dije que no me iba a dejar abusar sexualmente y que mejor era que acabara con mi vida”, relató detalladamente la mujer.

“Yo denuncié el caso en la policía y los intervinientes me dijeron que no publique nada sobre mi tema para evitar entorpecer la investigación. Uno de los malvivientes fue identificado como Daniel Varela, alias Labore, y según comentarios de varios ciudadanos, supuestamente es hermano de un agente policial y que le está protegiendo para no ir a la cárcel. Yo estoy con temor y no quiero ni salir de mi casa por temor a que me hagan daño”, comentó la joven madre.

Sobre el punto, ABC intentó conversar con el director de Policía del Departamento de Caaguazú, Crio. Elvio Florenciáñez, pero tras varias llamadas a su número con terminación 782, nos atendió el oficial primero Fredy Moreno, quien nos informó que el jefe departamental no estaba disponible para dar declaraciones sobre el tema.

Varias denuncias de abuso sexual

Cabe mencionar que en los últimos días se registraron varias denuncias de mujeres que fueron atacadas por desconocidos en sus viviendas. Ante la inacción de la policía, ayer se realizó una manifestación en la rotonda de esta ciudad para exigir la captura de los supuestos violadores.

También la policía vienen llevando a cabo controles preventivos en varios sectores de la ciudad de Coronel Oviedo, en busca de los responsables del hecho.