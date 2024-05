Gobernador cuestiona que haya menos colectivos pero se pague más subsidios

La Gobernación de Central se encuentra trabajando con varias instituciones en el “Plan Regional de Transporte para el Departamento Central y Asunción”. Ricardo Estigarribia, jefe gubernamental, señaló que buscan mejorar el servicio ante la gran necesidad ciudadana y, pese a que tienen esa propuesta inicial, están abiertos a seguir trabajando en cualquier idea que llegue.

“Estamos en una mesa de trabajo. Si quieren mejorar la propuesta, no tenemos ningún inconveniente, pero tenemos que trabajar. No podemos seguir con este sistema de transporte público, lamentable es”, enfatizó.

Señaló que en Central hay 70 itinerarios hoy, 50 de los cuales se interponen en avenidas o rutas internacionales, dejando de cubrir otras zonas barriales.

“Hay que reorganizar itinerarios que fueron abandonados y plantear el cambio del subsidio, ya que es imposible eliminarlo, al menos cambiar el sistema y pagar por kilometraje para que la empresa de transporte garantice que va a cubrir todos los horarios”, manifestó el gobernador.

Menos buses, más subsidio

Destacó que antes de la pandemia había 2.500 buses operativos y hoy solo existen 1.700. “Pero el subsidio se paga mucho más. Y no tenemos compensación por el pago de ese subsidio: no hay casetas para pasajeros, no hay mejoras en las rutas...”, cuestionó.

Lamentó que en horario pico los buses no den abasto y por la noche los usuarios ya no tengan cómo ir a sus casas. Comentó que están trabajando con el diputado Raúl Latorre, con expertos en sistemas de transporte y con la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (OPAMA).

“Yo tengo alternativas para Central, vamos a ver si me hacen caso”, señaló, considerando que en varias ocasiones ha denunciado que el Gobierno traba sus proyectos y excluye a su departamento de programas como “Hambre cero”.

En otro momento, contó que cuando era intendente de Villa Elisa intentó traer buses eléctricos para dar respuesta a su ciudad, pero lamentablemente no tuvo el acompañamiento necesario de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

