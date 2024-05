Jueza niega salidas transitorias a condenada por trata de personas

Sandra Kirchhofer, titular del juzgado Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado, rechazó el pedido de salidas transitorias solicitado por la condenada por trata de personas Ilda Arca viuda de Aquino, tras considerar un informe psicológico negativo.

En ocasión de solicitar el beneficio mencionado, la defensa de Ilda Arca, actualmente con 70 años, argumentó que la misma cuenta con buena conducta y, además, tiene el apoyo de sus hijas para reintegrarse nuevamente a su familia y a la sociedad.

Asimismo, el abogado defensor Guido Vera destacó que la mujer realizó actividades laborales y de capacitación en prisión, lo cual pidió que se tenga en cuenta a favor de su representada.

“Para esta Magistratura existen aún ciertos indicadores negativos en la personalidad de Ilda Arca vda. de Aquino, revelados al momento de los análisis psicológicos practicados por las profesionales, que deben ser superados previamente, en el sentido de que la interna pueda lograr fortalecer el área psicológica y mejorar las condiciones que la impulsaron a delinquir, debiendo someterse a un tratamiento psicológico por el término de seis meses dentro de su lugar de reclusión, para ayudarla a un cambio en pro de una vida sin delinquir”, explicó la jueza Kirchhofer.

Condenada por trata de personas deberá hacer tratamiento psicológico

“Claramente adquiere especial significancia al momento de tomar una decisión, el calificativo de ‘Muy Buena’ conducta por el Consejo Asesor, el hecho de que la señora Ilda Arca vda. de Aquino haya proseguido sus actividades laborales y de capacitación durante el tiempo de reclusión, no obstante ello, el solo transcurso del tiempo (haber cumplido por lo menos la mitad de la pena), el no tener una causa abierta y poseer buena conducta, no son suficientes para otorgarle las salidas transitorias, en atención a que la misma legislación requiere que concurran las demás condiciones, situación que en este caso en concreto no se encuentran reunidos”, concluyó la magistrada.

Asimismo, Kirchhofer dispuso que la interna siga tratamiento psicológico con profesionales de apoyo del Juzgado de Ejecución, una vez cada quince días por el término de seis meses. Los encargados deberán remitir la evaluación en forma mensual al juzgado.

Condena de cárcel e indemnización

El 30 de marzo del 2019, el Tribunal de Sentencia, presidido por Víctor Alfieri e integrado por María Luz Martínez y Elio Ovelar, sentenció a Ilda Arca viuda de Aquino a 13 años de prisión; a su hijo, el expolicía César Miri Aquino Arca, a 8 años, y al dueño de la agencia de viajes Master Viajes y Turismo, Ramón Jara Acosta, a 3 años de reclusión.

Asimismo, en una decisión histórica, el colegiado determinó que los condenados deberían aportar 20 millones de guaraníes cada uno, para indemnizar a las víctimas.

Esta causa, de ribetes dramáticos, se inició en el año 2016, cuando una de las víctimas de trata logró fugarse de donde la mantenían cautiva. En su desesperación, la joven se lanzó del cuarto piso de un edificio en Nantes, Francia, acción que le causó fracturas en ambas piernas, por las que tuvo que se operada en el exterior.

Operativo internacional permitió rescatar a ocho compatriotas

La investigación realizada a partir de su rescate derivó en el operativo Toblerone, que consistió en allanamientos simultáneos realizados en nuestro país, Francia y también España, donde había ramificaciones de la organización. Esta operación permitió el rescate de ocho compatriotas y la detención de catorce personas en los tres países involucrados.

Las averiguaciones realizadas permitieron constatar que en Paraguay, Ilda Arca viuda de Aquino y su hijo César Aquino se ocupaban de la captación de víctimas bajo engaño, mientras que Ramón Jara Acosta realizaba todas las gestiones necesarias para el traslado de las mujeres al exterior, para lo cual incluso “fabricaba” propuestas de trabajo por escrito.