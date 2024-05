Municipalidad de Asunción alerta sobre puntos críticos durante lluvias, pero no pone en condiciones las calles y desagües

Ante el pronóstico de lluvia y la alerta vigente de tormentas eléctricas, la Municipalidad de Asunción recuerda los once puntos críticos para automovilistas en las calles de la capital del país, sin embargo, no existen obras de infraestructura que se lleven a cabo para que estos sitios desaparezcan y no sigan siendo un peligro.