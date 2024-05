Ybytymí: concejales dejan sesión sin quorum para blanquear rendición de cuentas del intendente

Los afectados son pobladores de las compañías, San Miguel, Cerro San Antonio, Martínez Cue’i y Rivarolas Cue, quienes fueron visitados por un grupo de concejales municipales que estaban verificando la rendición de cuentas del intendente local. El contrato fue adjudicado en G.194.576.000 a la empresa AJB, representado por Arnaldo José Baeza.

Los ediles constataron a través de versiones de los vecinos y observando los caminos rurales, que en dichas comunidades, no se realizó mejora alguna. En el contrato establecía que en cuatro comunidades rurales se tenía que realizar cargada con ripio y nivelación del camino terraplenado, compactación y construcción de canalización en unos 40 kilómetros.

Dicha obra fue adjudicada en marzo del 2023. La concejala Ángela González Almada (ANR), de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, dijo que lo único que cuestionan al intendente es la inversión que no se realizó. Los vecinos aseguran que desde hace años no se reparan los caminos rurales que están intransitables y esto ocasiona un daño patrimonial a la Comuna.

El poblador de la compañía Martínez Cue’i, Victorio Núñez, manifestó que los caminos están en deplorables condiciones y las maquinarias de la consultora AJB, jamás apareció por el lugar. Pero si en algunas ocasiones, aparecían maquinarias de la Municipalidad para realizar raspada y no la empresa adjudicada, a quien nunca se vio trabajar en las comunidades.

Dejan sin quorum para blanquear a intendente

El presidente de la Junta Municipal, Andrés Gastón (ANR), lamentó que cinco concejales dejaron sin quorum la sesión, se ausentaron y con eso facilitan el blanqueo al ejecutivo municipal, cuestionado por supuesta obras inexistentes.

Los concejales que dejaron sin quorum la sesión son los liberales Ever Martín González Colmán, Edgar Rubén Notario González, Roberto Carlos Contrera Fernández, Hugo Ricardo Capli Bento y la edil colorada Liz Arminda Santander de Cuellar. Todos ellos no justificaron sus inasistencias y el ejecutivo debe descontar el día no sesionado.

Para aclarar este tema fue invitado el intendente local, para participar de la sesión y explicar a los representantes de las comunidades afectadas porqué no se realizaron las mejoras en los caminos vecinales, donde supuestamente se invirtió más de G. 194 millones, pero el mismo no apareció.

Los afectados aseguran que continuarán con la denuncia hasta que se haga el trabajo pagado y que según los lugareños no se realizó.