Emprendedor, carpintero, artesano en tallado de madera y pintor

En la comunidad de Prosperidad, distrito de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, sobre la ruta PY11, Victorio Dávalos Mazari, hace 8 años, dio apertura a su mueblería “Route 11″, y actualmente se gana la admiración por sus obras y emprendedurismo, sobre todo se destaca en el trabajo de tallado de madera y pintura.

Realiza trabajo de mueblería en general, amoblamiento de cocina, diseño y equipamiento rústico para quincho y recicla; con paciencia de artesano y gran talento, trabaja en tallado de madera. Además demuestra gran habilidad en la pintura ya sea en cuadro o paredes. “Empecé con algo rústico, pero iba llegando pedidos y actualmente hago de todo, trato de recalcar y utilizar todo”, dijo.

El trabajo es un legado de su familia. “Con papá trabajábamos en la carpintería y trabajando aprendimos”, indicó. No cuenta con redes sociales, pero su trabajo es su mejor publicidad. La gente me visita, sabe mi trabajo y me recomienda, siempre recibo visita y pedidos”, manifestó.

Desde su humilde carpintería ofrece más que su trabajo, su obra de arte. “Estoy en Prosperidad sobre la ruta 11 en casa, mi trabajo es un rubro muy bueno, en casa trabajo y gano para vivir y hacer estudiar a mi familia”, expresa Victorio y deja su número de celular 0971 784 315 como contacto para consultas.

Los trabajos y la creatividad atraen a los clientes de la zona, con ayuda de su familia y vecinos trabaja en su mueblería “Route 11″.