Familia de Marcelo Pecci exige a autoridades que “hasta el último recurso se destine a averiguar quién ordenó matarlo”

Un duro comunicado emitió la familia del fiscal Marcelo Pecci por el segundo aniversario del cruel asesinato del agente en una playa de Cartagena de Indias, Colombia, durante su luna de miel.

La familia lamentó la falta de voluntad de las autoridades paraguayas en investigar el caso para poder llegar a los responsables del tan lamentable asesinato.

Advierten que “ningún otro homenaje” al fiscal será bienvenido por la familia, más que el que se destine hasta el último recurso en averiguar quién ordenó matarlo.

Comunicado de la familia Pecci

A continuación, transcribimos el comunicado íntegro compartido por la familia Pecci:

“El único tributo aceptable es la Justicia.

Hace dos años, un grupo de sicarios internacionalmente coordinados y financiados, acabaron con la vida de nuestro querido Marcelo. Hijo, hermano, hoy padre incapaz de conocer a su hijo por la cobardía de quienes se muestran fuertes con el uso del dinero malhabido, atropellando lo que han encontrado a su paso, pero que también lo usan para esconderse detrás de fachadas y de lugartenientes que no hacen, sino retrasar el proceso. Retrasar el único proceso de la única investigación: la que se da en Colombia.

Vivimos y crecimos en este país en donde sabemos de injusticias. Vivirla en carne propia lo hace doloroso, frustrante. El olvido son como capas de polvo que no vemos caer, pero en el bronce que engalana el nombre de Marcelo Pecci ya hay una capa bastante gruesa que en poco tiempo más va a impedir leer sus letras o recordar sus hazañas. Seguro serán aislados, pero existirán actos en donde se lo recordará. Alguna misa rogando a Dios se celebrará solicitando su descanso eterno y un clamor de justicia. Pero ningún acto ni tributo para la familia es aceptable si no se trata de Justicia.

La Justicia finalmente la entendemos no como un objetivo cumplido —bien desearíamos eso— sino más bien la soñábamos en la avidez por encontrar a los responsables realizando cuantos actos conducentes a la averiguación de los autores intelectuales pudiesen haberse realizado en el Paraguay.

Tímidamente, hoy vemos caer hojas y hojas del calendario a las que acompañan excusas, lamentos, discursos; pero muy poco en cuanto a lo que se refiere a aquella ansia que a los justos enciende cuando de encontrar al asesino de su compañero se trata.

No ha habido suerte en encontrar entusiastas investigadores como si hemos encontrado en Colombia. Autoridades a quienes hemos agradecido en su momento por el trabajo que han llevado a cabo. Entusiasmo lo tiene el abogado de la familia, Dr. Bernate, quien no conoció a Marcelo en vida, pero pelea la causa como si de su compañero de oficina se hubiese tratado.

El olvido es la peor forma de injusticia. Porque el dolor no cesa y la putrefacción no sana. El nombre de Marcelo Pecci no ha sonado ni en los discursos públicos (aquellos que apuntan a la corrección política) por lo menos para decir que se está buscando algún tipo de justicia. Ni se ha intentado disimular. El olvido provocado es aún peor. Solo falta esperar la siguiente víctima. Y la misma lenta cadena de acontecimientos que acabarán en un nuevo olvido.

Solicitamos a las autoridades encargadas de la administración que respetuosamente ahorren cualquier tipo de estipendio público en memoria del Dr. Marcelo Pecci. Les solicitamos que en lugar de lirios o calas, cartas o cintas, hasta el último recurso se destine a averiguar quién ordenó matarlo. Cualquier otro homenaje, lastimosamente, no podrá ser bienvenido”.