Desidia: colegio sufre por desborde cloacal y padres hacen pancheadas

Son muchas las necesidades de las instituciones educativas del sistema público y siempre son los padres quienes se organizan para sobrellevar la situación. Eso mismo está pasando en el colegio nacional Dr. Roberto L. Pettit, donde sufren por falta de desagües pluviales, el desborde de un pozo ciego y una escuela donde con cada tormenta “llueve más adentro que afuera”, según relatan.

El director de la institución, Leonardo Morel, contó que el principal problema es hoy el pozo ciego ubicado en pleno patio, que se encuentra lleno y se desborda, ocasionando olores nauseabundos. Debido al riesgo de derrumbe, decidieron clausurar el paso señalizándolo con cajas de verduras y un banco.

Relató que ya hicieron todos los trámites necesarios ante el Ministerio de Educación, pero hasta ahora no tuvieron respuesta alguna. Señaló que tienen tres pozos ciegos y es uno el que presenta el problema. Además, contó que es necesario trabajar en la parte de desagüe pluvial, puesto que el patio se inunda con cada tormenta.

“Hay muchas necesidades en la escuela: tenemos el pozo ciego, el tema del desagüe, cuando llueve se inunda el patio, cuando llueve directamente no vienen los chicos porque es peligroso”, lamentó. La institución cuenta con 240 alumnos.

“Es urgente reparar esto para el bienestar de los chicos”, enfatizó.

Pancheda protecho y pozo ciego

Las madres de la institución hoy se encuentran haciendo una pancheada para recaudar fondos. Liliana Aguilera señaló que los padres delegados de cada grado se encuentran muy preocupados por la situación en que está la escuela, por lo cual cada mes hacen pancheadas o polladas.

“Desde el 2020 venimos reclamando ayuda para que nos solucione el MEC el tema del desagüe cloacal”, enfatizó. Contó que hoy recaudan fondos para vaciar el pozo ciego y luego deben trabajar para reparar el techo del aula de jardín de niños. “Ahí llueve más adentro que afuera”, lamentó.

“Nuestros chicos no pueden ni siquiera salir a tener clases de educación física ni tener un recreo saludable por el desborde del pozo ciego. Y cuando llueve esto se llena y se quedan totalmente bajo agua en el patio. Los docentes vienen siempre, pero muchos padres deciden no enviar a sus chicos porque no pueden estar así, están totalmente bajo agua”, señaló.