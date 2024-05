“Bacheando Py”: Municipalidad de Asunción no accionará contra iniciativa ciudadana

Desde la Municipalidad de Asunción señalan que no está permitido que jóvenes realicen trabajos de bacheo en calles capitalinas, en el marco de la iniciativa ciudadana “Bacheando Py”. No obstante, aclararon que no tomarán represalias jurídicas.