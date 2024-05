Caso hijo de Llano: denuncian presuntas llamadas extorsivas en supuesta representación de la familia del exsenador y la fiscala

Crista Marecos, esposa del camionero que fue imputado por el accidente fatal en el que perdió la vida Santiago Llano, denunció hoy que horas después del accidente había recibido una llamada por parte de una persona que supuestamente representaba a la familia del exsenador.

“Quiero aclarar que cuando a mí me llamó no me pidió dinero ni nada; se identificó como representante de la familia (que sería la del exsenador Blas Llano)”, comentó.

Lo que esta persona, cuyo nombre sería Miller Sosa, dijo a la mujer fue que “el destino” de Adán David Ortellado González estaba “en sus manos”, algo que ella cuestionó y seguidamente fue abordada sobre quién es su abogado para comunicarse con él.

“No sé si Dios me iluminó, pero mi prima empezó a grabarme para que se escuche lo que él me decía: ‘¿Sabés quién es el que murió? El hijo de Blas Llano ko es y ¿sabés cuánto poder hay de por medio?’”, fue lo que este hombre habría dicho a la mujer, quien afirma haber contestado afirmativamente y ahora asegura tener miedo por todo lo que ocurre en el caso.

Abogado recibió comunicación con fines de soborno

Por otra parte, el abogado Daniel Figueredo, quien defiende al camionero, aseguró recibir llamadas y mensajes por parte de un hombre cuyo nombre sería “Óscar” y este supuestamente hablaba en representación de la fiscala Zulma Benítez, quien lleva la causa.

“Nos han llamado varias veces y dijo que su nombre era Óscar, mencionaba a la fiscala y decía que ella era su jefa; para solucionar nos pedía un monto de dinero”, comentó.

Según el profesional, esta persona exigía 5.000 dólares para “solucionar rápido” y, con esto, su cliente recuperaría la libertad.

“Le llamaron a los familiares, recibían mensajes y llamadas pidiéndoles montos y esto mantuvo en zozobra a toda la familia. Vamos a hacer también la denuncia formal para que se tenga en cuenta que se usa el nombre de la fiscala”, sentenció.

