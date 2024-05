Asunción: piden crear Comisión de Cuentas y Control ante escándalo financiero de Nenecho

La minuta 22 del orden del día de hoy en la sesión ordinaria de la Junta asuncena se trata de una propuesta para la creación de una “Comisión de Cuentas y Control”. El concejal proponente Álvaro Grau (PPQ), explicó que busca reglamentar la Ley Orgánica Municipal que otorga la facultad de control de rendiciones de la Municipalidad de Asunción a la Junta Municipal.

“Se tendría la función de un control con mayor fluidez”, expresó. El edil recordó que en las últimas semanas, la comuna se ha visto envuelta en un escándalo debido a su mal estado financiero, su rendición de cuentas 2023 muy criticada, un agujero de G. 500.000 millones en concepto de bonos y la aprobación que sucedió de igual manera de la rendición del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-Cartista).

Fueron los concejales por mayoría los que aprobaron la rendición, pese a las críticas, alegando que eran “demasiados documentos” para ser analizados en poco tiempo. Ante esto, Grau dice que el control se debería hacer durante todo el año. Actualmente, la Junta recibe en el primer cuatrimestre del año una rendición anual general, que debe aprobar o rechazar en menos de dos meses luego de un estudio en la Comisión de Hacienda.

Nueva comisión haría un trabajo más detallado por cada dirección

La “comisión de cuentas y control” según la propuesta del concejal Grau, estaría conformada por diez concejales. Su función principal sería la de emitir dictámenes recomendando la aprobación o el rechazo del detalle de las rendición de ejecución presupuestaria, de las diferentes direcciones de la municipalidad.

El escrito propone que la comisión convoque bimestralmente a todas las direcciones a fin de que estas informen el nivel de ejecución presupuestaria a la fecha, la ejecución del plan de gestión de la dirección y los planes licitatorios en proceso.

Según el artículo 4 del proyecto, en caso de que la comisión emita dictamen de rechazo sobre el nivel de ejecución presupuestaria de la misma dirección por tercera vez en el año, esta podrá dictaminar censura al funcionario de la dependencia municipal y, recomendar al intendente municipal la remoción del cargo del funcionario.

Su propuesta fue derivada a Comisión de Legislación para estudio. Grau pidió que se estudie si se debe emitir una resolución o sancionar una ordenanza.

Nenecho se ufana de obras del 2021 y no explica agujero

El intendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-Cartista) no ha explicado hasta ahora dónde están los G. 500.000 millones en bonos que no figuran en cuentas bancarias del balance municipal. En cambio, el mismo ha grabado y publicado videos quejándose de que los medios de comunicación no publican las obras que se han hecho durante su administración.

En un video publicado el martes pasado, afirma que él ha realizado “la obra más grande de desagüe pluvial hecha por la comuna”, en referencia a la construcción de los desagües pluviales de Molas López, Isabel La Católica y Rocío Cabriza. No obstante, la primera obra ni siquiera ha sido terminada. También hizo un video en donde muestra las obras de refaccionamiento de la Estación de Buses de Asunción.

Los trabajos citados pertenecen a la emisión de bonos G7 aprobada en el 2021, cuyas obras recién se pueden ver ahora y tardaron varios años en llevarse a cabo. En el 2022 se aprobó la emisión de los bonos G8 por G. 360.000 millones. Han pasado dos años y hasta ahora solo se ha hecho la palada inicial de una obra. mientras las demás esperan. Lo grave del hecho es que el dinero ya no figura en las cuentas bancarias de la municipalidad que están en el balances 2023.