Video: Indignación en el Chaco por la agresión a un indigente indígena

En el hecho ocurrido en Loma Plata Chaco se observa como un sujeto identificado como Cristhian Alderete, junto con otra persona no identificada quien estaba filmando, llenan el balde con agua y cubos de hielo y se lo arrojan a un nativo indigente que estaba durmiendo en una vereda, y no contentos con la situación, continuaban hasta verterle toda el agua.

Aunque el nativo que no fue identificado hasta el momento se sobresalta enseguida, tanto Alderete como su acompañante, insisten en derramarle toda el agua burlándose de la situación. Pese a la indignación que causó el hecho, el cual fue viralizado en pocas horas, hasta el momento no se realizó ninguna denuncia formal, según agentes de la Comisaría de Loma Plata, pero no se descarta que se pueda formular la misma en las próximas horas.

Aunque para muchos, la reacción fue “cómica” el hecho constituye una agresión a una persona estado vulnerable y es pasible de un proceso. Muchos calificaron el acto como racista y lamentaron que ningún ente defienda a las personas en situación de calle ya que ni siquiera el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) tiene una oficina regional fija en el Chaco.

