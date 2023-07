La Expo Rodeo Trébol se prepara para su 47 edición

Representantes de la Asociación Rodeo Trébol anunciaron oficialmente el lanzamiento de la edición número 47 de la Expo Rodeo Trébol, uno de los eventos más tradicionales del Chaco, que se realizará entre el 15 y 20 de agosto. El evento es vidriera de la industria, el deporte, la cultura, la ganadería, los negocios y el potencial del Chaco productivo, charlas además de tener en la agenda de eventos concursos y shows, además de remates multirrazas y pruebas de caballos criollos.

El evento se desarrollará en el Chaco Central, en la sede de la Asociación Rodeo Trébol, ubicada en el Ramal Lindero Norte y desvío Schönau 9300, de la ciudad de Loma Plata, el acceso actualmente es sobre asfalto lo que facilita visitarlo.

“Es la edición 47 de la Expo, la primera vez arrancó con una fiesta deportiva ecuestre en el año 1972 (...) el objetivo de esta primera edición fue despertar más interés por la producción de caballos y deportes ecuestres, esto hasta hoy ha crecido, años tras año, con unas pocas interrupciones”, agregaron desde la organización.

Sin exposición de aves

Dado el reciente brote de gripe aviar en el Chaco las exposiciones de aves no se realizarán en esta edición: “Lastimosamente este año no será posible la exposición de aves, punto atractivo especialmente para las familias, debido a los focos de gripe aviar que se han reportado en especial desde el Departamento Boquerón, y por lo cual no tenemos la autorización del SENACSA”, acotaron finalmente.

En cuanto a las entradas, las mismas estarán a G. 30.000 y los niños menores de 12 años no pagan.