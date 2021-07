“Esto fue un regalo de Dios”

"Lo que me pasó fue un regalo de Dios, ¿de quién más va a ser?", indicó a ABC Color María Fernanda Rivas Buffa (16), la niña bendecida por el Papa, poco antes de abordar el vuelo de retorno al Vaticano, luego de permanecer tres días en Paraguay.

Con increíbles energía y alegría, Mafe relató lo que significó para ella haber podido estar cerca del Papa y haber sido mencionada en una carta remitida por el Santo Padre al presidente Cartes, luego de haber creído que ya no lo vería, pues se encontraba en un estado aún delicado debido a que se le había practicado la quimioterapia solo unos días antes (en el 2011 le fue diagnosticado un rabdomiosarcoma embrionario).

"Papa Francisco, me llamo Mafe, hace 4 años lucho contra el cáncer, quiero tu bendición para mi sanación cuando vengas a Paraguay", había escrito la niña en un cartel, para posteriormente publicar una fotografía que fue viralizada a través del Facebook.

"Yo le rezaba de rodillas a Dios porque demasiado quería verle al Papa. Yo sé que a través del Papa, Dios fue el que me mandó una señal para seguir adelante", sostuvo la niña ya en diálogo con periodistas de este diario.

Mafe recordó el momento en el que su madre fue contactada por personas que harían posible un encuentro con el Pontífice. Rememoró el instante en el que el presidente Horacio Cartes se le acercó y le dijo, según su relato, "hola María Fernanda, sabés que el Papa tiene un corazón inmenso. Yo le voy a pedir para que te dé su bendición, pero todo depende de él porque está muy cansado ya", sostuvo.

Según indicó, no pasaron cinco minutos y el Santo Padre ya estaba frente a ella. "Yo dije: 'acá el Papa ya viene junto a mí. Y vino directo a mí y el presidente me señaló y me presentó. No me puedo olvidar de su cara, de su humildad, de esa paz y energía que me entraron. Fue increíble", describió.

Mafe no olvidó a niños que pasan por cuadros similares al de ella: "Yo comparto esto con todos mis compañeros de lucha. Es imposible no compartir esta bendición con los demás. Los que me reconocen en la calle me hablan y yo les abrazo para transmitirles un poco de lo que yo sentí ese día", manifestó.

Finalmente, la niña solicitó dejar un mensaje para todos los paraguayos y lo hizo en los siguientes términos: "Yo lo que le quiero decir a la gente es que rece, porque así como yo recé y creí en Dios, sí o sí hay alguien allá en el cielo que mueve todo para que todo lo bueno nos pase, pese a las cosas malas. Yo digo que sí o sí hay ángeles rondando en el cielo y en la tierra para que estemos bien, porque lo que me pasó fue un regalo de Dios, ¿de quién más va a ser?", preguntó.

María Fernanda Rivas Buffa tiene 16 años, nació el 14 de julio de 1999, reside en Asunción y es hija de Adriana Buffa y Francisco Rivas. Pese al mal que la aqueja desde hace cuatro años, Mafe nunca deja de regalar una sonrisa a la vida.