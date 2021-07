******

¿Qué pasó con la reforma del Estado impulsada por Hugo Velázquez? Como no se animan a dejarles sin zoquetes a correligionarios y familiares, entonces prefieren seguir enviando más proyectos de endeudamiento. No hace falta hacer cursos de posgrado para descubrir esto.

******

Y mientras siguen pensando en endeudarnos, el Gobernador de Central ¡viva la pepa! Con todo el vito del dinero de la pandemia que hizo y las contundentes pruebas, los concejales departamentales le blanquearon al cartista “estrella” y se puede salvar de la Fiscalía gracias a Sanrra, pese a que las denuncias de Senac y de Tributación son contundentes.

******

El cartismo está desesperado porque mirando al 2023 no encuentra un candidato con rótulo ganador. El mbatara es un carbón mojado y con los ‘significativamente corruptos’ no puede contar. Y el Patrón ya sabe que sin Palacio de López no hay fueros ni poder.

******

Demasiado duele sobre la Av. España que el abogado de los narcos Lalo Villalba no haya llegado a ocupar una banca en el Senado, donde solo quedan dos cartistas, porque sus otrora ra’ykuera, como los famosos ZI, Monges y el exsecretario Arnaldito Franco, decidieron abrirse del Patrón para seguir buscando provecho propio.

******

El pacto anticartista del Senado salvó a ZI y a todo su clan, que si vivieran en un país donde la Fiscalía y los juzgados trabajaran realmente, posiblemente estarían cumpliendo condena por todas las barbaridades de las que se les acusa a costa de los esteños.

******

Cuentan las malas lenguas que la Vicaría Apostólica del Chaco envió un representante para apretar a la titular del Indert, porque no les gustó el freno que se puso al negociado con tierras de la Secta Moon en Puerto Casado.

******

A Dios rogando y de la plata gozando, aparentemente es la onda en el Chaco. Es que en plena pandemia, mientras la población sufre, recibieron 600 palitos para arreglar iglesias ñandeko.

******

Eso sí, mientras se recibe la plata de todos, se defiende la invasión instigada por el nene de pecho de Mino Adorno. Otro que quiere quedar bien con Dios y con el Diablo.

******

Un sarambi se armó en filas castrenses ahora que se aproximan posibles ascensos. Cada uniformado juega por su lado y por el padrino que tengan. Por ejemplo, un tal Grau quiere ser Comandante del Ejército y tiene la bendición de Soto Estigarribia.

******

Ayala, el que está por llevarse toda la Unidad de Logística, se pasa diciendo que es apadrinado de la Primera Dama para Jefe de Gabinete Militar. Un tal Lovera, que quiere ser General de Aviación, dice que le dieron su bendición Lugaucho y Federico González.

*****

Un tal Salinas sí que se llena la boca con los nombres de un tal Adán, secre de Marito; y Lucio León. Mientras que Servín se pasa hablando del exconcejal Dani Centurión.

******

Toditos son camaradas, pero sus ansias por escalar a punta de chupada de medias son tan grandes que se muerden entre ellos. Así jamás van a encontrar a los del EPP.

******

Al parecer, va a quedar en el oparei el feriado pro vacunación porque no hay dosis suficientes para los que aún faltan aplicarse la vacuna.