******

La fiscalía de Ña Sanrra sigue dando vueltas y ya no sabe cómo disimular su ceguera y sordera sobre el tremendo caso de la Gobernación de Central. A medida que pasan los días suman las supuestas anomalías.

******

Mientras tanto, desde el Norte están vigilaando el juicio sobre enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa del “significativamente corrupto” y su hijo el concejal de Luque.

******

Esperemos que el tribunal en este caso ya no vuelva a reducir drásticamente la pena como lo hizo con el juicio de los audios filtrados.

******

Seguramente desde Washington D.C. se hacen la misma pregunta que nos formulamos aquí en Paraguay: ¿Cómo personas con este “currículum” siguen teniendo espacios en el Partido Colorado y luego se llenan el discurso de honestidad, renovación, promesas para un futuro mejor, bla, bla, bla...?

******

A tal punto que el hijo de “Peluquín”, Rubén se candidató y pretende seguir por un periodo más como concejal de Luque.

******

Ayer la ANR se vio obligada de depurar su padrón luego de la crítica generalizada de la ciudadanía porque fue incluida prepotentemente. La excusa es que ñandecó alguien les hackeó. Es una justificación muy difícil de creer.

******

Como “vito” repartieron afiliaciones y coloradizaron el país y “ganaron” un millón de amigos... compulsivamente. Así cualquiera.

******

Hasta el momento el co-gobierno colorado de Abdo-HacheCé no puede brindar seguridad a los pobladores de la zona norte del país. No puede ser que no pueden eliminar a estos grupos.

******

Otro hecho que llama poderosamente la atención es que en un año cayeron tres grandes cargamentos de cocaína y apenas hay dos detenidos.

******

Uno de esos casos parece que ya se tiñó con “pintura blanca”.