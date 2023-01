Horacio no es nacionalista

Están avalados, los empleados de Cartes, por los resultados electorales del pasado 18 de diciembre, que muestran que lo que diga el gobierno norteamericano le tiene sin cuidado a una mayoría suficiente del electorado colorado.

Dije en Twitter el viernes que “Horacio Cartes no es un líder nacionalista. Sin dudar sacrificó al Paraguay cuando le convino (Agenda 2030, Acuerdo de París, “usen y abusen”). Es apenas un oportunista que ahora, y por ahora, necesita usar el discurso nacionalista, para tratar de mantener su impunidad”.

Pero creo que nosotros, los paraguayos comunes, sí somos mayormente nacionalistas.

A mi modo de ver, el error que benefició a Cartes el 18 de diciembre está en que demasiados críticos de Horacio pretenden dar al gobierno de EE.UU. un papel que no le corresponde, el de árbitro jurisdiccional sustituto en nuestro país, pretensión que genera rechazo.

Estoy entre los críticos de Cartes y siempre trato de hacer ver a los que compartimos el criterio de que él es la más grave amenaza que pesa sobre el progreso de nuestro país que nuestra tarea consiste en poner a todos los electores paraguayos en conocimiento de los elementos que confirman que Cartes perjudica sus oportunidades y su calidad de vida.

E insisto en eso por una razón práctica y otra filosófica: La práctica es que los pronunciamientos de gobiernos extranjeros simplemente no llegan a todos los electores sino sólo a los conectados a los medios y la filosófica es que si nosotros no somos capaces de resolver nosotros la impunidad que nos lastra, no tenemos un Estado viable, sino uno fallido.

EE.UU. tiene pleno derecho, y tremenda potencia, para jugar el juego que le de la gana en beneficio de sus propios intereses y para manejar en ese sentido los datos que recaban sus servicios sobre políticos del mundo entero.

Hay demasiada evidencia en nuestro país acerca de que tiene verosimilitud lo que el gobierno norteamericano usa ahora contra Cartes, por lo que me parece digno de provecho que mediante el gobierno de EE.UU. el mundo exterior se entere de lo que enfrentamos los paraguayos.

Sin embargo, el mundo exterior no vota en Paraguay, ni debe jamás hacerlo. De modo que si los que somos críticos de Cartes no logramos explicar acá en nuestro país que el modelo de “negocios” de Horacio, castigado ahora por EE.UU., empobrece, cierra oportunidades, deteriora nuestra calidad de vida, aumenta la inseguridad y, sí, nos somete a dependencia externa, corremos serio riesgo el 30 de abril.

