Belén expone el pesebre del padre Narciso

Con lo de Belén (Whittingslow) se expone con todos sus sobreentendidos el pesebre de Narciso Velázquez. No se parece en nada al bíblico establo donde naciera Ñandejara’i, como diría Maneco Galeano, sino a un corral de residuos escatológicos que nos tienta a parafrasear a Shakespeare: algo está podrido en la Católica, paráfrasis de Something is rotten in the state of Denmark.