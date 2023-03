Brasil, Lula y el interés nacional

El interés nacional brasileño

La ceremonia de asunción de Enio Verri, nuevo director brasileño de Itaipú, llenó este jueves la sala del Cineteatro dos Barrageiros en sede de la entidad, con amplia presencia brasileña y paraguaya.

Asistieron, entre otros, parlamentarios, directivos de Itaipú, ministros brasileños, representantes de movimientos sociales, el presidente paraguayo Mario Abdo y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien cerró el acto.

El presidente Lula destacó que Brasil será respetuoso de Paraguay en las negociaciones, y que planteará un nuevo Tratado para el desarrollo de ambos países. Resaltó el rol que tuvo Itaipú en estos 50 años en el desarrollo socioeconómico de Paraguay y de Brasil.

Sostuvo que Brasil tiene una responsabilidad con Paraguay y la región al ser el país más industrializado y desarrollado, e hizo hincapié en potenciar el rol socioeconómico de la represa para el desarrollo de Brasil y la región.

En esa línea, Lula está designando para el Consejo de Administración de Itaipú, en este año clave de negociaciones, a autoridades del más alto nivel, ministros y ex ministros de Relaciones Exteriores, Energía y otras áreas centrales.

Por su parte, el canciller Mauro Vieira, en visita a nuestro país, detalló que Itaipú es un tema estratégico de la agenda, y que, así como en los demás temas bilaterales y multilaterales, la clave de toda su acción es el interés nacional brasileño.

Brasil tiene una larga tradición de una política exterior de Estado que trasciende los gobiernos de turno. Lo mueve un proyecto país de Brasil potencia, industrializado y con exportación de empresas y capitales a otros países, como resaltó Lula en su discurso.

El interés nacional brasileño, citado por el canciller Viera, se centra en optimizar al máximo el aprovechamiento de la represa para el desarrollo de Brasil, con un cambio en la forma y la apertura, manteniendo, a su vez, el mismo fondo.

El gobierno Bolsonaro planteaba la baja de la tarifa lo más posible, para optimizar el costo de producción de las empresas brasileñas y extranjeras en Brasil, sin dar cabida a una negociación con Paraguay. El gobierno Lula plantea priorizar una baja de la tarifa, que se combine con un aumento de los fondos de inversión social de Itaipú, y se muestra abierto a dialogar.

Itaipú es importante para Brasil

La presencia del presidente Lula y altas autoridades brasileñas en el acto de asunción del nuevo director, muestra la importancia que tiene Itaipú para Brasil. Los datos de suministro de energía, costos y seguridad energética, entre otros, refuerzan esta importancia, cubriendo Itaipú más del 10% de toda la energía utilizada en Brasil.

El mito de que Itaipú “no es importante para Brasil” ha sido repetido una y otra vez por quienes apuntan a desmovilizar cualquier búsqueda de mejores condiciones para Paraguay en Itaipú.

Al decir que Itaipú no es importante para nuestro vecino, este mito sostiene que no podemos plantear cambios profundos, porque se supone no tenemos con qué negociar. Sin embargo, los hechos diplomáticos y económicos nos muestran que Itaipú no solamente es importante, sino estratégica para Brasil, y que, desde Paraguay, tenemos mucho por ganar.

El interés nacional paraguayo

Paraguay es un país con todas las condiciones para dar un salto de calidad en el desarrollo, con la energía como motor de las grandes transformaciones productivas y tecnológicas. Itaipú es una llave para este desarrollo.

El mayor uso de nuestra energía para potenciar la industria local, la comercialización de nuestros excedentes a precio de mercado, el ingreso de los fondos paraguayos de Itaipú al Presupuesto General de Gastos de la Nación, el aumento de los royalties y la ampliación de su destino, entre otros, son centrales.

En esto, existen aliados, así como detractores, tanto en el vecino país como en el nuestro. Generar sinergias y trazar las alianzas necesarias son de suma importancia, con el centro en el interés nacional y el desarrollo integral.

Es importante tener claridad sobre los puntos centrales a instalar sobre la mesa para el cambio necesario que buscamos, y construir la estrategia nacional a favor de los intereses paraguayos en Itaipú.

Levantar la cabeza y ganar

Itaipú es importante para Brasil. Itaipú es importante para Paraguay. Es momento de alzar la cabeza, y con el pecho en alto, avanzar hacia una estrategia que ponga en el centro el desarrollo y el interés nacional.

El desafío está en generar una fórmula ganar-ganar, donde pierda el statu quo y la corrupción, y gane el cambio, la soberanía y el desarrollo. Es posible. Avancemos.

* Politóloga, docente e investigadora. Integrante de la Campaña Itaipu ñane mba´e. @cvuyk. ceciliavuyk@gmail.com