Un enfoque regional para resguardar la sanidad animal: el momento es ahora

Pese a los esfuerzos de los servicios de sanidad animal de los países, se ha hecho prácticamente imposible evitar que ingrese esta enfermedad a los países debido a las características de propagación mediante el movimiento migratorio de las aves silvestres.

Pero la Influenza Aviar no es la única enfermedad que pone en riesgo a las poblaciones animales. En julio del año 2021, la Peste Porcina Africana (PPA) reemergió en República Dominicana y en Haití luego de 40 años de ausencia.

¿Por qué sucede esto? Nuestro mundo está cada vez más globalizado, los movimientos de personas, animales y productos son cada vez más recurrentes, y las condiciones climáticas en las que vivimos son sin duda más extremas.

Esos factores potencian la diseminación de enfermedades infecciosas de manera extremadamente rápida. Enfermedades “transfronterizas” que hacen más compleja la prevención y lucha contra ellas para cada uno de los países.

Ambas emergencias sanitarias confluyen en una mirada: hoy día estas enfermedades transfronterizas están sometiendo a una alta exigencia a los sistemas de vigilancia y control de los países de nuestra región. Precisamente por eso tenemos que abordarlas de otro modo.

Los países han entregado respuestas de prevención y control durante todo el desarrollo de esta crisis. Sin embargo, resulta imposible dar respuesta de forma aislada. Llegó el momento de tener un enfoque regional para resguardar la sanidad animal y con ello la seguridad alimentaria. Latinoamérica debe unirse para enfrentar este desafío.

La FAO hace aportes permanentes para enfrentar estos retos sanitarios en forma conjunta y colaborativa. Desde 2022, nuestra organización se encuentra trabajando en coordinaciones activas con cada uno de los países que nos han pedido asistencia en mejorar sus capacidades de respuesta frente a la influenza aviar.

En marzo pasado, la Organización convocó a una reunión en la que participaron los máximos representantes de los servicios veterinarios oficiales de ocho países de la región, donde se discutieron las experiencias y se acordaron mejores prácticas sanitarias para intensificar el control de la enfermedad y poder anticiparse a peores escenarios.

Tenemos la convicción que, si logramos interpretar el fenómeno epidemiológico de la enfermedad, estandarizar los procedimientos de bioseguridad, vigilancia y control, así como mejorar las capacidades técnicas, estaremos dando una mejor respuesta al desafío.

No podemos olvidar que estas enfermedades no solo afectan a la salud de los animales, sino que también pueden generar efecto en el comercio y el suministro de alimentos. Actualmente, los países de la región producen el 20,4% de la carne de ave y el 10% de los huevos que se consumen en el mundo, un sector de gran importancia para el sustento de millones de pequeños y medianos productores agrícolas y fuente de proteínas para las familias de nuestros países. En este sentido, vale la aclaración que no existe riesgo de contagio para las personas por el consumo de estas proteínas; siempre bien cocidas.

Estas enfermedades seguirán poniendo a prueba la institucionalidad pública, a la ciencia y a la capacidad del sector privado. Es nuestro deber seguir monitoreando la situación y, más que nunca, abogar por una coordinación público-privada, y con el respaldo científico técnico de los organismos internacionales como la FAO, en que nos comprometemos en apoyar la seguridad alimentaria y reducir los impactos en los medios de vida de las personas más vulnerables de la región.

*Oficial de Ganadería Sostenible, Sanidad Animal y Biodiversidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para América Latina y el Caribe.