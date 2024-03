Política y civilización barbarie

El domingo tres de marzo, la Convención del Partido Liberal Radical Auténtico, expulsó a cuatro miembros por inconducta y por haber faltado a los principios de los liberales. Este hecho fue aplaudido por la gente, porque hay que dar una lección a estos impresentables: Dionisio amarilla, Edgar López, Hermelinda Alvarenga y Noelia Cabrera, que son cartistas y votaron por la pérdida de la investidura de Kattya, que es de Encuentro Nacional.

Generalmente los partidos políticos no llaman a convención extraordinaria para tratar estos asuntos espinosos. Hace mucho tiempo que no existe una verdadera oposición en el Paraguay. Y lo peor es que los congresistas ganan el curul con votos de sus correligionarios y posteriormente los traicionan, aliándose con los oficialistas. Y votando en las sesiones, todo lo que los colorados cartistas proponen. El pueblo no es tonto y se da perfectamente cuenta de este bochorno y de esta traición. Conoce uno a uno a sus representantes y sabe quienes son los vendidos. Siempre hay que estar muy atentos a las votaciones para desenmascarar a los bandidos. El PLRA perdió la credibilidad de la gente e incluso la juventud lo rechaza. En las últimas décadas, se alejaron muchos seguidores y emigraron hacia nuevas agrupaciones que ofrecen propuestas novedosas.

Consideran que Colorados y Liberales son la misma cosa. Y si los legisladores de ambas nucleaciones se juntan para llevar adelante los proyectos del ejecutivo, no hay oposición, no hay discusión, no hay debate. Es una vergüenza.

Sabemos que los cartistas son mayoría y hacen lo que quieren. Llevan a sus amigos y parientes en los Entes públicos con jugosos sueldos. Hay muchos jóvenes brillantes que pueden ocupar puestos pero no pueden porque no son colorados. Los compatriotas viajan Al extranjero buscando mejores horizontes. Esta realidad expusieron días pasados los paraguayos residentes en España al Presiente Santiago Peña en su reciente visita al país ibérico.

Si los de arriba no respetan las leyes y las instituciones, ¿qué mensaje se lanza al pueblo? Los ciudadanos comunes cruzan el semáforo en rojo, aplican la ley del mbarete y no forman ni fila en los lugares públicos. No hay orden y viene el caos y la anarquía por culpa de las autoridades que no ponen el ejemplo. Es la civilización de la barbarie donde se aplica la ley de la selva. No podemos copiar a los países avanzados donde no se tira ni un papel por la calle. Esto también es consecuencia de una educación pobre y mediocre que se recibe en escuelas y colegios.

Demasiado nos falta para ser educados, correctos y civilizados. Además, si uno quiere actuar correctamente, los demás lo tilda de argel y antipático. Qué manera de distorsionar todos los conceptos. Por estas cosas somos un país atrasado, inculto, que en vez de vivir y convivir con armonía y respeto, vive en una sociedad tribal y primitiva.

blila.gayoso@hotmail.com