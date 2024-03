Política e independencia de poderes

El 14 de febrero pasado veintitrés senadores votaron por la pérdida de investidura de Kattya González y no respetaron los cien mil votos que tuvo la ex parlamentaria en las urnas. Fue un hecho bochornoso que nos llenó de vergüenza a los ciudadanos con ideas democráticas. Kattya González era muy valiente y denunciaba hechos de corrupción y esto molestaba bastante a los cartistas que desean cambiar la Constitución para una reelección, aunque en la última Convención del Partido Colorado dijeron que no. Vamos a ver qué pasa. El tiempo lo dirá. Hay que tener memoria porque está gente cambia mucho de discurso.

Por otro lado, y con referencia a las injerencias, es un verdadero peligro para la democracia que se utilice el Poder Judicial para fines personales o políticos. Y no es saludable tampoco que un movimiento político como el cartismo cope todos los poderes y se llenen de sus afiliados en los entes públicos. Las personas que designan siempre responderá a los intereses del patrón. Sin embargo, los contribuyentes esperamos que los funcionarios públicos estén al servicio y atendiendo a la población. No que de preferencias a un solo sector. Para eso reciben salarios con los impuestos que pagamos todos los paraguayos sin distinción de banderías políticas.

Cuando observamos que los cartistas se encuentran en Diputados, Senadores, Ministerios, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Consejo de La Magistratura, Poder Judicial, Gobernaciones, Intendencias, Concejalías, que podemos esperar lo que no tenemos partidos políticos. Si hasta en el lugar más remoto manda un caudillo cartista, ya estamos todos perdidos. Y si la Fiscalía General tampoco hace sus investigaciones como corresponde, no sé que destino nos depara. Los últimos acontecimientos sobre la imputación a Mario Abdo y ocho personas más por revelar secretos de Horacio Cartes nos inquieta a todos. Sobre todo la persecución a la prensa que ya pensamos estaba superada.. La prensa es la única esperanza que tiene la gente cuando ya nadie le escucha.

En el Parlamento tiene que hablarse y escucharse distintas posturas sobre un tema determinado. Ahí genera el interés público y podemos conocer a nuestros representantes. Si no hay debate y discusiones y se aglutinan todo al cartismo, no hay democracia. No hay oposición. Hasta los que estuvieron en Cruzada Nacional como Norma Aquino y Javier Vera traicionan a su gente y se venden asquerosamente al cartismo. Dionisio Amarilla, Edgar López, Noelia Cabrera y Hermelinda Alvarenga fueron expulsados de sus partidos por ser traidores y votar siempre a favor del oficialismo. Sería más digno que se afilien al coloradismo. O que renuncien a su curul porque lo ganaron gracias a los liberales.

Todos los paraguayos tenemos que pensar lo que está pasando. No es nada bueno. No queremos regresar a los tiempos salvajes del stronismo que tanto daño moral y económico causó a la patria. Donde no Hubo respeto a la libertad de expresión ni a los derechos humanos. Tenemos que luchar todos los ciudadanos de bien para que no retornemos a esa triste época de la dictadura más larga de Latinoamérica.

blila.gayoso@hotmail.com