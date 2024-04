Política y manifestación estudiantil

Rápidamente semanas pasadas ya salió esta Ley sin ser debatida con las partes interesadas. Los estudiantes de Universidad Nacional así como de colegios del país, están muy molestos y van a salir a las calles a expresar su indignación.

Los universitarios señalan que el gobierno de Santiago Peña entra en contradicción al decir que arancel cero, financiado por Fonacide, no es seguro ni sostenible con el tiempo. Sin embargo, con esa misma plata pretende financiar el hambre cero que alimentaría a 1.300.000 niños de escuelas públicas y subvencionadas de toda la república. El programa a partir de ahora pasa a ser pagada con dinero del tesoro público y los estudiantes temen que esos 18.000 beneficiarios de la educación gratis pierdan esas ayudas. Por otro lado, desaparecerían al mismo tiempo, programas de salud como medicamentos para cáncer e investigaciones científicas importantes.

Dias pasados, el senador cartista Yamil Esgait trató de akane y tavy kaka a los estudiantes. También el Ministro de Finanzas, ninguneo a los jóvenes, negándose a conversar con ellos. Sea como sea, la culpa la tienen las autoridades de turno que no logra tener una buena comunicación con los jóvenes, porque los mensajes no son claros ni precisos. No se toman el tiempo de explicar punto por punto los proyectos de Ley y los aprueban a tambor batiente, sin pedir opinión a nadie. Además, por el tema del nepotismo, los estudiantes están muy indignados. Todos los cartistas, ya están mejor, con toda la parentela con jugosos salarios en entes públicos. Recientemente, el hermanito de Hernán Rivas, apenas bachiller fue designado en Yacyreta, con un sueldo de 20 millones de guaraníes. Nuestros jóvenes brillantes no encuentran trabajo o deben aceptar suelditos miserables que no les alcanzan para aguantar hasta fin de mes.

Los universitarios en setiembre de 2015 lograron con sus luchas que 10 de los 12 rectorados sean tomados y que Froilán Peralta sea procesado. La juventud conforma más de la mitad de nuestra población y tiene mucho poder. Los políticos les piden sus votos en épocas de elecciones y es justo que les tenga en cuenta velando sus intereses. Tiene razón la juventud haciendo estos reclamos que debemos apoyar toda la ciudadanía. Los jóvenes ya no confían en los políticos porque los han engañado en forma permanente.

Los estudiantes del interior al mismo tiempo, se quejan de las escuelas y colegios que se caen a pedazos y no cuentan con ventiladores ni aires en los días de extremo calor. No tienen bibliotecas ni computadoras ni bebederos de agua. En estas condiciones es muy difícil estudiar. Los chicos de los colegios muy alejados de la capital, ni siquiera van a tener la oportunidad de alzar la voz o venir a manifestarse hasta la capital. Están librados a su suerte. Mientras las autoridades permanezcan ajenos a la realidad, y no solucionen los problemas, tendrá que atenerse a las consecuencias de un pueblo ya cansado de corrupción e ineficiencia.

blila.gayoso@hotmail.com