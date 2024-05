Política y obras públicas

Además, cuando la caída de agua es muy copiosa en pocos minutos se inunda y no corre rápido. Los autos y motos se atascan, caen en baches, detienen el tránsito y se apagan los semáforos. Comienza la desesperación y el pánico. Pueden venirse abajo el tendido de cable eléctrico y árboles añejos con todo el peligro que eso implica. Con vientos que se llevan todo al paso corre riesgo cualquier peatón que circula en esos momentos. La semana pasada cuando vino el violento temporal, ni un policía de tránsito asomó por el lugar para poner un poco de orden.

Brillaron por su ausencia en medio del desastre. No es raro ver en los videos las motos y los vehículos que se llevan los inmensos raudales. Cuántas vidas ya se perdieron y las autoridades aun no aprenden la lección y no hacen nada para corregir y prevenir. Y desde luego que si no van a la cárcel y no pagan de una manera ejemplar, ellos no temen y siguen con su inutilidad y corrupción que todos conocemos.

El miércoles a la noche ingresó un sistema de tormentas a nuestro país. Ese evento provenía de la Argentina, según la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología, que así lo anunció. Ese sistema se extendió por el sur del Paraguay, afectando zonas de Itapúa, Misiones y Ñeembucú. Produjo inundaciones importantes que dejaron sin casas a los pobladores, que tuvieron que abandonar sus hogares por las aguas. Estas desgracias siguen ocurriendo por la negligencia de las autoridades encargadas de las obras públicas. Ministerio de Obras Públicas, Municipalidades y Gobernaciones.

Ocurre también que al inundarse Asunción, la fuerte precipitación hace lo mismo en Luque, Lambaré. Villa Elisa, Ñemby ,San Lorenzo y Fernando de la Mora, que son verdaderos ríos en esas horas atajando todo el tráfico y movimiento en las calles. Ahora ya no sabemos qué esperar. Si salimos con sol puede sorprendernos un temporal a cualquier hora por la inestabilidad del tiempo y los cambios climáticos. Sabemos que la fuerza de la naturaleza no podemos detener pero una mínima prevención debe existir. Este tema es antiguo porque los políticos responsables no toman las medidas necesarias para evitar las catástrofes.

La inutilidad es también corrupción. Mientras el Estado siga dando privilegios a los parientes y amigos de quienes están en el poder, esta situación no va a terminar. Las licitaciones se otorgan a los allegados y así hacen todo mal el trabajo. Es solo para comer el dinero. Compran materiales de pésima calidad y no fiscalizan en forma. En poco tiempo ya se caen los puentes, el asfaltado se destruye y las obras hay que comenzar de cero. Lo que pasó con el Metrobús fue un escándalo mayúsculo. En tiempos de Horacio Cartes y siendo su ministro Ramón Jimenez Gaona. Claudia Centurión ya estaba en el equipo. Como el pueblo van a confiar en ellos si tienen pésimo antecedentes. Si no van a la cárcel y no devuelven la plata, vamos a seguir sufriendo. Total ellos ya están mejor y nosotros estamos peor.

