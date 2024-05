Sirenas y Celebraciones: La Dualidad de Yom Hazikaron y Yom Ha’atzmaut en Israel

Posterior a la conmemoración de los soldados caídos se celebra Yom Ha’atzmaut, el Día de la Independencia de Israel. Es importante recordar que la creación del Estado de Israel significó el retorno del pueblo judío a su tierra ancestral y el establecimiento del primer Estado Judío. El establecimiento del Estado de Israel en 1948 fue el resultado de un largo y arduo proceso, donde Paraguay (dato no menor) constituyo el voto decisivo para su creación. Israel, marcado por la lucha por la independencia y numerosos desafíos que hoy en día han mutado y están lejos de desaparecer sigue luchando por su identidad y existencia pacífica. A medida que Israel enfrenta desafíos geopolíticos y amenazas existenciales, la conmemoración de Yom Hazikaron y la celebración de Yom Ha’atzmaut cobran un significado aún más profundo tanto en Israel, como en las comunidades judías alrededor del mundo.

El simbolismo siempre cumplió un rol protagonista en la identidad judía y que la conmemoración de los caídos sea un día previo a la celebración de la independencia de Israel no es coincidencia. Las festividades de independencia no podrían haberse realizado sin el sacrificio de los soldados y el pueblo de Israel no olvida eso. Por esa razón ambas fechas se recuerdan de manera casi simultánea para no olvidar que la celebración está ligada a los sacrificios de quienes han luchado por la independencia.

Lamentablemente, hoy, cuando hablamos de sirenas sonando en Israel, no pensamos en Yom Hazikaron sino en los constantes misiles y ataques que han protagonizado la historia Israelí actual. Luego del ataque del 7 de octubre, las tensiones regionales y las amenazas a la seguridad de Israel, se volvieron una realidad constante y les dan renovada importancia y significado a ambas conmemoraciones.

Yom Hazikaron y Yom Ha’atzmaut celebrados del 12 al 14 de mayo, son mucho más que fechas en el calendario para el pueblo judío, son un testimonio de la resiliencia y esperanza frente a la adversidad enfrentada durante toda su historia. En una realidad donde las amenazas y desafíos son constantes, estas festividades son testimonio de la importancia de no olvidar, y celebrar, fortaleciendo la identidad, unidad y determinación.

* Miembro del Programa Jewish Diplomatic Corps del Congreso Judío Latinoamericano