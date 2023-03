¿Aguacate o palta?: Pedro Pascal y la RAE tienen la respuesta definitiva

Se hizo viral en las redes sociales el vídeo de Pedro Pascal probando y comparando snacks de Norteamérica con los de Chile. En la divertida producción de LADbible TV, el protagonista de la serie The Last of Us está junto al también actor y productor, Jon Favreau, degusta diversos platos, batidos y otros, destacando los que son habituales en su país natal.

En una de las pruebas de snacks, el actor ve que en el recipiente tiene un aderezo y dice en voz alta: ¿Esto es palta?, la productora le responde que es “aguacate” y el actor, de forma jocosa enfatiza: ¡Es palta!

El vídeo de Pascal generó todo tipo de reacciones en las redes sociales y el debate sobre cómo se llama la fruta se instaló de una forma masiva.

Al paso, salió Fundeu-RAE para aclarar las dudas. “La forma mayoritaria es «aguacate», pero también se emplean «palta» y «avocado» en determinados países de América, y «pagua»/«pahua» para una variedad concreta”, explicó la academia.

A la publicación de la RAE se sumaron miles de usuarios, quienes comentaron cómo llaman al fruto en la región en la que residen. “Aguacate en México, Centroamérica y el Caribe, Norte de Sudamérica ( Colombia, Venezuela, Ecuador) y en Paraguay. Viene de la lengua Náhuatl. Palta en el resto de Sudamérica ( Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay) viene del Quechua. Avocado en EEUU”, escribió @edimaro21.

En los mensajes también hubo quienes subieron recetas gastronómicas con la fruta de ingrediente y además, reclamos sobre el alto costo en algunos países.