Primer adelanto de “The Last of Us”, la serie de HBO sobre el galardonado videojuego

HBO presentó hoy el primer adelanto de The Last of Us, la serie basada en el aclamado videojuego del mismo nombre lanzado originalmente en 2013 y considerado uno de los mejores títulos de la consola PlayStation 3.

Al igual que el juego, la serie trascurrirá varios años después del brote de un virus que convierte a las personas en monstruos caníbales, y sigue a Joel, un sobreviviente que recibe la misión de escoltar a Ellie, una niña de 13 años, a través de las ruinas de los Estados Unidos.

La serie estará a cargo de Craig Mazin, creador de la premiada miniserie Chernobyl; y Neil Druckmann, director de los dos videojuegos de la saga The Last of Us, del estudio Naughty Dog. El músico argentino ganador del Óscar Gustavo Santaolalla, quien compuso la música de los juegos, estará también a cargo de la banda sonora de la serie.

Pedro Pascal (The Mandalorian) protagoniza como Joel y Bella Ramsey (Game of Thrones) encarna a Ellie.

La serie de The Last of Us se estrenará en la plataforma de streaming HBO Max en una fecha aún no revelada en 2023.