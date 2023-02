Condena a rugbiers: abogado apelará para que todos reciban cadena perpetua

El abogado defensor de la causa de Fernando Báez Sosa, quien fue asesinado 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, anunció que apelará el fallo del tribunal dado este lunes, pues no está satisfecho con la condena de 15 años de pena privativa de libertad que recibieron tres de los ocho acusados.

El jurista enfatizó que los ocho rugbiers debían haber recibido cadena perpetua y que el tribunal les tuvo “una clemencia irracional” a los ahora condenados.

Lamentó que la justicia haya sido “débil”, y sostuvo que no descansarán hasta no obtener la verdadera justicia. No obstante, reconoció que el fallo de hoy es “el paso hacia una respuesta”.

“Acuerdo premeditado para matar””

“La calificación tiene que ver con este acuerdo premeditado de personas para matar, y alevosía. Lo que no se entiende es cómo a estas tres personas las benefician con la participación secundaria en el hecho. La justicia débil no es justicia”, expresó el Burlando.

Expuso que desde el primer día de juicio ellos hablaron y pidieron prisión perpetua para todos los rugbiers implicados. “Lo que merecían los condenados es que todos sufran castigo acorde a su actividad dentro del crimen. No solamente vamos a apelar, si bien este es el fallo, vemos situaciones que no entendemos. Esto recién comienza”, aseveró el abogado.

Resaltó que su objetivo a partir de ahora es apelar la sentencia de los tres acusados que se vieron beneficiados con una condena de 15 años.

