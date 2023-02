“Murió a golpes de puño y patadas, así como Fernando Báez”, recuerda madre de joven atacado por pandilla

Era el sábado 15 de abril del 2001. Esteban Manuel Martínez González, de 20 años, fue a la discoteca Monasterio, entonces ubicada en el centro de Villarrica, donde días antes había viajado desde Asunción para pasar con su padre y sus abuelos la Semana Santa.

Al salir de la fiesta, Esteban fue asesinado a golpes de puños y patadas por 10 jóvenes que conformaban una pandilla. Recibió una patada que resultó mortal, pues le destrozó el cartílago de la garganta, lo cual derivó en una hemorragia interna, según los antecedentes.

Por el homicidio -en principio- fueron condenados Héctor A. (entonces menor), Miguel Alejandro Cañete y Ramón Mallorquín a 10, 9 y 8 años de prisión, respectivamente.

Lea más: Corte confirma condena para jóvenes homicidas

El resto de la pandilla estuvo prófugo por una presunta negligencia de la Policía, conforme consta en las publicaciones de la época. Milciades Cristaldo, uno de los que lograron esconderse de la Justicia, se presentó tras 7 años, en el 2008, y fue procesado.

“Murió a golpes de puño y patadas, así como Fernando Báez”

Margarita González, madre de Esteban, recordó el homicidio de su hijo, señalando que se ve reflejada en la madre de Fernando Báez, joven argentino que fue asesinado al salir de una discoteca de Villa Gesell en el vecino país por un grupo de rugbiers, de los cuales cinco fueron condenados ayer a prisión perpetua, mientras que otros tres, a 15 años de cárcel.

Incluso dijo que muchas personas la llamaron para decirle que se acuerdan de Esteban con el caso de Fernando.

Según mencionó, los homicidios de ambos tienen -lamentablemente- cosas en común: fueron atacados por un grupo de jóvenes, pese a que los dos tenían una personalidad tranquila.

Lea más: Video: lo que dijo en guaraní la mamá de Fernando tras la sentencia

Contó que su hijo fue junto con un amigo a Villarrica para pasar la Semana Santa con su padre y sus abuelos. Esteban fue a una discoteca y, al salir, una pandilla “le atacó de la nada”, propinando varios golpes y la patada mortal, arrebatándole la vida.

“Yo le despedí el jueves lleno de vida y el domingo ya me trajeron en un cajón a causa de una pandilla de jóvenes”, empezó lamentando.

“Esteban murió a golpes de puño y de patadas, así como Fernando; por eso yo me veo reflejada en la mamá de Fernando. Es como que yo estaba pidiendo justicia por Esteban, pero en este caso por Fernando, porque también era parecida su forma de ser a mi hijo”, dijo.

Condena “fue injusta”

Para Margarita, la condena que recibieron resultó injusta, pese a que -comentó- en aquel tiempo era la máxima que podían recibir los acusados por la edad que tenían, según le había explicado el entonces fiscal general del Estado, Óscar Germán Latorre.

“Se tuvo en cuenta la edad y no tuvieron en cuenta lo que me sacaron a mí, que es mi hijo. Me es inconcebible que tengan en cuenta la edad de los condenados y no al chico que le mataron, que tenía muchos sueños y esperanzas”, lamentó.

No obstante, mencionó que su consuelo por la pérdida de su hijo se sustenta en la justicia divina. “Que sea un solo que vayan a la cárcel por matar a alguien ya han de sufrir y creo en la justicia divina de Dios. Uno de ellos me mandó llamar para pedirme perdón porque no podía dormir a la noche”, contó.

Lea más: Involucrado en crimen se presenta luego de siete años

Margarita, asimismo, refirió que muchos destacan la fortaleza que demuestra por la situación que le tocó atravesar. Sin embargo, dijo emocionada que hay días en los que no puede contener el llanto al recordar a su hijo.

Ahora, todos los condenados por el homicidio de Esteban están libres tras cumplir con la sentencia, según contó Margarita. Incluso, señaló que algunos abandonaron la prisión tras cumplir la mitad de la pena por buena conducta.