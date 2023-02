Secuestro en Independencia: organizan marcha por la liberación del ciudadano sudafricano

Un grupo de vecinos del pueblo de Melgarejo, Independencia, Guairá, organiza una marcha pacífica para exigir la liberación del ciudadano sudafricano Daniel Christiaan Bruewer Coetzee (75), que se encuentra en cautiverio desde la noche del domingo pasado, como también para exigir celeridad y esclarecimiento del hecho a las autoridades encargadas de la investigación. Lamentaron que ya pasaron varios días del secuestro y aún no haya resultados.

“Ya pasaron tres días y no hay respuestas, pedimos celeridad a las autoridades encargadas de la investigación. Vamos a realizar una marcha pacífica por la liberación del señor Daniel, que vuelva pronto, también vamos a pedir más celeridad a la Policía, le conocemos a este señor sabemos que es una persona enferma, de edad, necesita de medicamentos y como todo ser humano tiene derecho a estar en libertad”, reclamó Eva Cristaldo, activista social de Independencia.

Asimismo, indicó que es la primera vez que se da este tipo de hechos en la zona de Independencia, que es una comunidad muy tranquila superpoblada por ciudadanos extranjeros, por lo que exigen más seguridad a las autoridades.

“No podemos permitir que en Independencia se instale este tipo de actos criminales, no podemos dejar que bandas criminales vengan a perturbar la paz de nuestra ciudad. Ya tuvimos casos de sicariato como el caso de la Cooperativa Pfannl, asaltos a turistas, entre otros y ahora un secuestro, eso no es nada bueno, pedimos más seguridad a las autoridades, aquí hay muchos extranjeros de Alemania, de Austria, Suiza y otros países, es una ciudad en desarrollo y no queremos que por todo esto la gente ya no quiera venir”, remarcó Cristaldo.

Continúan rastrillajes y sobrevuelos sin éxitos

La comitiva fiscal policial continúa realizando sin éxito intensos rastrillajes en medio de los maizales dentro de la propiedad y el de vecinos del ciudadano sudafricano en una zona rural en la compañía Santo Domingo de Independencia, en busca de más indicios que posibiliten encontrar a la víctima o a sus captores, que en un principio pidieron la suma de US$ 300.000 como rescate para liberarlo, sin embargo, hasta la fecha la familia de la víctima no ha recibido ninguna otra llamada de los presuntos secuestradores.

“Continuamos con el equipo táctico y el helicóptero realizando los rastrillajes por este sector y hasta el momento no tenemos resultados. Acompañamos a la comitiva fiscal, se hizo el recorrido por el trayecto en donde presuntamente fue interceptado el ciudadano, de modo de realizar una reconstrucción de los hechos, también se estuvo conversando con el capataz de la propiedad de la víctima, no puedo decir si hay avances o no, por el momento nosotros nos estamos abocando a la tarea preventiva y la parte de controles”, explicó el director de Policía del Guairá, Crio. Gral. Wilberto Sánchez.

El ciudadano sudafricano Daniel Christiaan Bruewer Coetzee (75) fue interceptado mientras realizaba su habitual caminata por una calle vecinal adyacente a su vivienda cerca de las 19:45 del domingo pasado. Los captores vía llamada telefónica solicitaron un rescate de US$ 300.000 para liberarlo o caso contrario acabarían con su vida, desde entonces los presuntos secuestradores ya no realizaron una segunda llamada a la familia, que actualmente está con resguardo policial.