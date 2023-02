Secuestro en Independencia: Vía terrestre y aérea buscan a sudafricano

La Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional desplegó un helicóptero desde este lunes para reforzar la búsqueda del ciudadano sudafricano, Daniel Christiaan Bruewer Coetzee (75), presuntamente secuestrado ayer después de haber salido de su domicilio para realizar su habitual caminata por un camino vecinal en la compañía Santo Domingo de Independencia, Guairá.

La esposa del mismo, quien junto a su hija se encuentra con resguardo policial, había recibido una llamada telefónica por parte de su marido, quien le dijo que fue secuestrado y que preparare un rescate de US$ 300.000 para ser liberado, desde entonces no se sabe nada más del extranjero.



“No podemos hablar de detalles, pero si asegurar que estamos poniendo toda nuestra capacidad en esta labor investigativa para poder recuperar con vida a esta persona. Sobre si son profesionales o novatos, no podemos dar muchos detalles, debemos recabar más información de acuerdo a algunas líneas investigativas. Tenemos buena información de la comunidad y cualquier información pertinente es valorada. En primer momento nos dificultó un poco la comunicación debido al idioma de los familiares, pero ya pudimos solventar ese aspecto”, expresó el Crio. Gral. César Silguero.

Rastrillajes terrestres y aéreos

El alto jefe policial también comentó que se están realizando rastrillajes vía terrestre y aéreo con un helicóptero a fin de ubicar mejor georeferencialmente la zona, teniendo en cuenta que es una zona rural netamente productiva.

“Estamos trabajando con todos los recursos que tenemos a disposición y uno de ellos es nuestra aeronave que estamos utilizando para sobrevolar la zona, también se están realizando retenes en lugares estratégicos y rastrillajes”, remarcó Silguero.

El ciudadano sudafricano habitualmente realiza su camina todos los días en horas de la mañana y tardecita como una especie de tratamiento natural por cuadros de salud y la avanzada edad. El domingo, aproximadamente a las 19:30 a 20:00 horas nuevamente, Bruewer Coetzee, después de salir de su vivienda para realizar su ejercicio habría sido interceptado y raptado por sus captores.



Daniel Christiaan Bruewer Coetzee (75), es un ciudadano sudafricano quien junto a su esposa de la misma nacionalidad llegó a nuestro país aproximadamente hace 30 años con arraigo suficiente e inclusive con cédula paraguaya y tiene una hija ya nacida en Paraguay.

Se dedica a la producción avícola y porcina, además de alquilar una propiedad de más de 50 hectáreas para la producción de granos, que es el ingreso económico principal de la familia. Según los vecinos, es una persona medianamente pudiente económicamente, pero no muy acaudalado, por lo que se presume que los raptores se habrían equivocado de objetivo.

Se habrían equivocado de objetivo

Otra hipótesis que se maneja, pero a vox populi, es que los raptores se habrían equivocado de objetivo debido a la capacidad económica que tiene la víctima, en comparación a su vecino Claus Escher, conocido empresario de la zona y es quien alquila la propiedad de Bruewer. El mismo también fue la primera persona en conversar con la esposa de la víctima sobre el secuestro y quien dio aviso a la Policía.

“Somos hombres públicos. Estamos por todos lados trabajando en simultáneo. Le ayudamos a nuestra comunidad hace 35 años y todos los vecinos son empleados o exempleados nuestros a quienes siempre acompañamos. Mi pensamiento siempre fue de no pelearme nunca con nadie, a pesar de que tuviese muchas oportunidades. Tenemos mucha gente que trabaja con nosotros y a todos tratamos de ayudar, así que para decir que yo tenga una amenaza o algún contrario, sinceramente no creo, pero no obstante uno tiene que cuidarse igual”, refirió el señor Escher, quien también dijo estar consciente de que pudo haberse dado la posibilidad de que él podría ser el objetivo.

Asimismo, lamentó la falta de personal policial en la zona de Independencia, que es un distrito bastante grande y muy poblada por ciudadanos extranjeros, principalmente alemanes, suizos y hasta austriacos.



“Necesitamos más seguridad, hace mucho tiempo pedimos una comisaría más cerca. Tenemos una y cuando se les llama vienen, pero aun así falta mayor cobertura. Yo llamé a la comisaría y en minutos estuvo acá la gente de Santa Cecilia, San Gervacio y Planta Urbana, pero falta mayor fuerza policial, mayor personal y mejor adiestrados, hay gente muy buena y con mucha voluntad, pero les falta más preparación”, exigió el ciudadano extranjero.