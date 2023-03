Video: Así tres personas roban una billetera en un bus y se llevan más de G. 2 millones

El hecho de hurto ocurrió el viernes 17 de este mes a las 08:20 aproximadamente en la Línea 30 en la zona de Ñu Guasú, pero que trascendió el domingo. “Yo me estaba por bajar porque me dirigía al trabajo al costado del monumento de Las Residentas frente a la Estación de Bomberos”, relató a ABC la víctima Adriana Ávalos.

Detalló que, cuando ella se disponía a bajar del bus, le siguieron tres hombres cerca de la puerta de salida. “Uno de ellos me habla y me pregunta ‘¿este qué línea es?, ¿es el azul o el amarillo?’ y yo le respondí que no sabía. La otra persona me consulta ‘¿este va derecho o dobla?’, y también le dije que le consulte al chofer. El que estaba detrás me empuja y me dice que por favor toque el timbre”, relató.

En la grabación del circuito cerrado del bus se ve el momento en el que uno de los individuos logra sacar un objeto de la mochila y lo guarda. Ella se baja del bus, ya con la mochila abierta.

Tenía el dinero para pagar la universidad

“Cuando ya me iba a bajar, me sacan la billetera. Yo tenía G. 2.300.000, que era para pagar la universidad”, lamentó la víctima.

Detalló que generalmente se maneja con pagos digitales; sin embargo, justo ese día tenía dinero en efectivo porque tenía obligaciones de pago.

La víctima detalló que al percatarse del robo realizó la denuncia correspondiente a la Policía Nacional, además acudió hasta encargados de la línea 30 para acceder a la grabación del circuito cerrado, videos que decidió compartir en las redes para identificar a los malvivientes.

Otra grabación también se ve como minutos antes estos tres sujetos suben juntos al bus como pasajeros. Los mismos se acomodan en los últimos asientos esperando que su víctima se acerque a la puerta de salida.

Saltaron casos de robos del mismos modo

Luego de que compartió en Twitter, muchos usuarios también denunciaron que fueron víctimas de robo en situación similar. Hasta algunos reconocen que las personas como autores de hurtos anteriores del mismo modo.

“A medida que se viralizaba el video, la gente reconocía a los tres. Dicen que se suelen mover por Los Jardines, Eusebio Ayala, San Martín y siempre son las mismas personas. No es la primera vez que lo hacen”, detalló.

Aseveró que ante los diversos casos, recurrirá de vuelta a la Policía Nacional para saber qué se puede hacer al respecto. “Lo hago para que ya no ocurra a otras personas”, manifestó.