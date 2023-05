Imputan a mujer por tráfico de metanfetamina y detenida asegura que la engañaron en México

La carga fue detectada por funcionarios de Aduanas a través del control del equipo de escáner y de inmediato comunicado a la Secretaría Nacional Antidrogas. Esto derivó en la detención de Johana Alicia Muñoz Castro (20), por quien pesa un pedido de prisión preventiva por parte del fiscal Andrés Arriola.

En el equipaje de la mujer se encontraron 7 paquetes que contenían 3 Kilos 114 gramos de metanfetaminas. Según la Senad, esta sustancia es un poderoso estimulante y sumamente adictivo, que afecta severamente al sistema nervioso central. Consiste en pedazos de cristales transparentes parecidos al hielo.



La metanfetamina o “cristal” tiene un precio de US$ 30 el gramo en los Estados Unidos. En países como Australia y algunos puntos de Europa puede costar hasta US$ 500 por gramo, con lo que esta carga incautada podría llegar a valer US$ 1.500.000.

Engañada por la madrina de su hijo

De acuerdo a lo que la mujer comentó a los investigadores, en medio de llantos, la misma fue objeto de engaño por la madrina de su hija. La comadre le había propuesto venir a Paraguay para cobrar un dinero. Pero camino al aeropuerto le comunicó que no iba a poder viajar porque tenía el pasaporte vencido.

Johana Muñoz le dijo que no iba a viajar sola y su comadre le dijo que entonces tendría que reponer hasta el doble del pasaje.

Finalmente, aceptó viajar y antes del vuelo, su comadre le entregó una bolsa. Johana, al preguntar de qué se trataba le dijo que era sal y escultura a vender en Paraguay.

El vuelo partió de Jalisco, con escalas en Toluca, Cancún, Bogotá y finalmente Paraguay. Se presume que la rápida difusión del caso hizo que huyan los que iban a recibir la carga en nuestro país. Ocurre que los investigadores manejan la información de que la droga iba a ser entregada a otra persona en Paraguay, pero la rápida difusión del operativo control exitoso en el aeropuerto, a travéss de la redes sociales de Aduanas y luego de la Senad habría alertado a el o los que estaban aguardando la carga.

El marco penal imputado es de 10 a 25 años de cárcel. La mujer es asistida por el defensor público Martín Muñoz.

Los investigadores indicaron que no hay antecedentes de este tipo de tráfico a Paraguay, por lo que se sospecha que los narcos de México al verse apretados por los controles de Estados Unidos están explorando otras rutas para hacer llegar ese tipo de droga a ese país y a Europa.