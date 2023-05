Video: mexicana quiso ingresar a Paraguay con 3 kilos de metanfetamina

Esta madrugada, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), funcionarios de Aduana y de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) hicieron controles rutinarios de pasajeros cuando detectaron algo extraño de una viajera proveniente de Cancún, México, que hizo escala en Bogotá, Colombia. Transportaba metanfetamina en su equipaje.

La mexicana Johana Alicia Muñoz Castro (20) fue inspeccionada y el sistema de rayos X descubrió elementos sospechosos en su maleta. Ante esta situación se convocó al fiscal Andrés Arriola, quien dispuso la revisión.

Se encontraron 7 paquetes que contenían 3 Kilos 114 gramos de metanfetaminas. Según la Senad, esta sustancia es un poderoso estimulante y sumamente adictivo, que afecta severamente al sistema nervioso central. Consiste en pedazos de cristales transparentes parecidos al hielo.

Cárteles mexicanos y sus negocios

En su reporte la Senad informó que los intervinientes manejan informaciones sobre estructuras criminales mexicanas que estarían asociándose con ciudadanos paraguayos para facilitar la logística a nuevas rutas de transporte de este tipo de sustancias.

La metanfetamina o “cristal” tiene un precio de US$ 30 el gramo en los Estados Unidos. En países como Australia y algunos puntos de Europa puede costar hasta US$ 500 por gramo, con lo que esta carga incautada podría llegar a valer U$S 1.500.000.

El jefe de prensa del ente antidrogas, Francisco Ayala, agregó que hay pocos registros de venta y consumo en Paraguay, pero se estima que el valor aproximado es de G. 200.000 por gramo.

Como antecedente más reciente y que es un caso similar, hace unos días una mujer de República Dominicana cayó también con droga en la principal estación aérea del país.

El fiscal Arriola dispuso que tanto la carga como la mexicana sean derivadas a la base de la Senad.