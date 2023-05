Militar borracho al volante volcó pero salió ileso

Un militar identificado como Gustavo Adolfo Galeano (41 años) se encontraba circulando sobre la ruta Transchaco, en las inmediaciones de la ciudad de Mariano Roque Alonso, cuando sufrió un percance rutero a bordo de su vehículo Toyota Premio.

Según el informe, iba con dirección a Asunción, cuando perdió el control, cruzó el paseo central y volcó aparatosamente en el otro carril, quedando con las cuatro cubiertas para arriba.

Lea más: Mal estado de la Ruta PY03 en MRA y Limpio expone a los automovilistas

El militar salió ileso y fue sometido al alcotest, que arrojó un resultado positivo con 1,400 mgl de alcohol en la sangre. “Fue totalmente fortuito, no fue algo adquirido. Quisimos girar y ¡prim! No me pasó nada, a nadie, ni a mí. Totalmente fortuito fue, no fue por darnos la gira” (sic), declaró el conductor en contacto con ABC TV.

El automóvil fue llevado hasta la comisaría 10ª Central de Mariano Roque Alonso y el conductor debe presentarse hoy ante la sede del Ministerio Público, detalló el periodista de ABC Rodolfo López.