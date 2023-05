Denuncian intento de rapto de una estudiante menor de edad en Alberdi

El hecho habría ocurrió sobre el muro de contención del barrio Riacho Yacaré de la ciudad de Alberdi. Según la denuncia de la madre, su hija, una menor de 14 años, casi fue raptada por un grupo de hombres que se trasladaba en una camioneta furgón blanco.

Lea más: Asaltan a cambista y llevan 34 millones de guaraníes

La mujer relató que el hecho ocurrió supuestamente cuando su hija salió del colegio y se dirigía a su casa. En el trayecto se le acercó una camioneta tipo furgón de color blanco, con tres ocupantes a bordo, todos de sexo masculino. Uno de los ocupantes la invitó a subir con ellos al rodado, y ante la negativa de la menor, uno de ellos descendió con aparente intención de alzarla, motivo por el cual, la misma corrió para refugiarse en la casa de un vecino.

“Mi hija venía caminando a casa y en el trayecto de la zona del puente, venía siguiéndole un grupo de hombres en un furgón con las luces apagadas. Uno le dijo te llevamos y mi hija le dijo no gracias ya estoy por llegar a mi casa y uno se bajó e intentó estirarla del brazo, ella corrió y se refugió en la casa del vecino” relato.

Lea más: Ola de robo de motocicletas en Pilar

Agregó que ahora su hija se niega a volver al colegio. “Del susto mi hija me dijo que ya no quiere volver al colegio, yo pido a las autoridades que iluminen esa zona porque ahora a las 6 de la tarde ya es muy oscuro“refirió.

La mujer detalló que los ocupantes del furgón no eran de la zona y que serían personas que llegaron de otro punto del país. “Mi hija me dijo no son de aquí, el que se bajó tenía cabello rulito, remera negra y vaquero ajustado azul”, señaló.

La madre solicitó mayor control en la zona para brindar seguridad a los estudiantes a la hora de salir del colegio para evitar hechos de de robos, acosos y de rapto.

El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno de Rubén Riveros, de la unidad penal N°2. Desde la Comisaría 26 de Alberdi informaron que siguen las investigaciones sobre el caso.