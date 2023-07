Desaparición de María Ramona: restos aún no pueden identificarse por falta del cráneo

El fiscal Gedeon Escobar, quien investiga la desaparición de María Ramona Cardozo, dijo que todavía no pueden identificar los restos hallados en el Cerro Cristo Rey de Caacupé, debido a que no lograron encontrar el cráneo. Agregó que tampoco pudieron determinar si estaba o no embarazada, debido a que el torax fue quemado.