Asesinan a suizo y a sus tres perros en presunto robo domiciliario en Escobar

La víctima fatal, identificada como Reto Schraner, ciudadano suizo de 51 años, recibió varios impactos de bala por disparo de arma de fuego en la parte superior del cuerpo, lo que le produjo su deceso en el patio de su vivienda.

El hombre se encontraba en compañía de su madre, Nelli Lea Schraner, también de nacionalidad suiza, quien hace ocho días llegó a nuestro país para visitar a su hijo. Más datos no pudieron obtener de la madre atendiendo a que la misma no habla el idioma español ni el guaraní.

Los desconocidos que perpetraron el hurto agravado habrían llegado armados a bordo de una camioneta de color blanco, doble cabina, de la marca Chevrolet. Serían una seis personas, según los vecinos, quienes alertaron sobre los disparos a la Policía, a través de una llamada al 911.

En el lugar se constituyeron efectivos policiales para verificar el hecho. Dialogaron con el vecino, Rubén Osmar Colmán Molinas (45), quien manifestó que escuchó varios disparos de arma de fuego en el interior de la casa de la familia Schraner. Luego de ver que se retiró del lugar una camioneta se apersonó hasta en frente de la casa, donde visualizó a una persona tendida en el patio.

Los intervinientes ingresaron en el interior de la casa donde encontraron a la víctima tendida en el suelo, aparentemente con varias heridas con arma de fuego y sin signos de vida. Asimismo, en el lugar se encontraron muertos a tres perros de la raza Pitbull, todos con impactos de bala.

Prosiguiendo la investigación, los intervinientes, en compañía del trabajador de la vivienda Rubén Colmán, hallaron en una de las piezas a la madre de la víctima, quien estaba escondida y aparentemente sin ningún rastro de violencia. En el interior de la vivienda también se encontraron cartuchos de escopeta y vainillas de calibre 9mm, servidas y percutidas.

“Mataron a los perros y posteriormente a la víctima. Mucha información no tenemos porque la persona que estaba con él, la mamá, que hace ocho días aproximadamente vino de Suiza, no puede darse a entender y por el momento no tenemos un traductor”, comentó la fiscal interviniente Mercedes Vera.

Los delincuentes se llevaron presumiblemente armas de fuego y dinero en efectivo de la caja fuerte, pero no se precisa que otras cosas levantaron del lugar, según reveló la agente del Ministerio Público.

Se comunicó sobre el hecho a la fiscal Vera; al médico forense del Ministerio Publico, doctor Andrés Alvarenga; y al personal de Criminalística de la Dirección de Policía Paraguarí, a cargo del subcomisario José Riquelme; así como también al personal de Investigaciones Sede Calixtro de Carapeguá, a cargo del comisario Hernán Zárate.

El médico forense diagnosticó como probable causa de muerte “shock hipovolémico producida por heridas con arma de fuego a nivel del tórax y rostro”.

En el bolsillo del short de la víctima se encontró un revolver calibre 38 mm, cuya marca no se precisa, con cinco cartuchos sin percutir.

Por instrucciones de la fiscal se dispuso el levantamiento del cuerpo y su traslado hasta la Morgue Judicial de Asunción. Todas las evidencias fueron levantados por el personal de Criminalística de la Policía.